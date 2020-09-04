包括臉書在內的多家美國社交媒體和科技公司加緊對平台上信息內容的審查和監管，以對抗網路上有關2020年美國大選的不實信息。示意圖／Pixabay

包括臉書在內的多家美國社交媒體和科技公司加緊對平台上信息內容的審查和監管，以對抗網路上有關2020年美國大選的不實信息。

臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）週四發表聲明，指臉書將在11月大選前的一周禁止刊登任何新的競選廣告，理由是臉書將無法在這麼短的時間裡確認廣告裡所描述的信息是否屬實。

此外，臉書將移除任何宣稱出門投票就會感染新冠病毒的貼文，並在做出此類暗示的貼文下鏈接有關新冠疫情的權威信息。

臉書還會給質疑投票方式和選舉結果合法性的貼文打上相關標籤。如果有任何候選人在最終結果出爐前宣布勝選，臉書也會做上標記並鏈接上官方統計結果。

祖克柏寫道：「今年的大選處於特殊時期。我們都肩負著保衛我們的民主的責任。」

在聲明中，祖克柏表示外國勢力正再次試圖干擾大選，一些發布虛假信息的賬號和主頁已經被移除。

臉書和推特日前移除了一個由俄羅斯支持的散佈不實信息的組織，俄羅斯互聯網研究機構（Russian Internet Research Agency）。這個組織被控干擾了2016年的總統大選。

美國情報部門也曾表示，中國、俄羅斯和伊朗已經開始插手今年的選舉。

美國國家反間諜與安全中心主任比爾·埃維尼納（Bill Evanina）稱，美國情報部門的評估是，中國希望川普不再當選，俄羅斯正在力圖詆毀民主黨人拜登，而伊朗正試圖破壞美國的民主機構。

社交媒體監測公司Graphika發表的研究報告顯示，隨著川普總統對中國的立場越來越強硬，一個親中國的政治網路花了幾個月的時間利用社交媒體發布一系列網路內容，擾亂美國政治輿論，並試圖破壞川普總統競選連任。

一名推特公司的發言人周四對美國之音表示，在公司內部模擬演練的大選中可能出現的緊急情況裡，外國干擾就是是其中之一。

其他演練的緊急情況包括：駭客盜取的信息被洩漏，平台操控活動，網路上有組織的選民壓制，以及選舉日之後的餘波。

上個月，包括臉書、谷歌、推特和微軟在內的多家技公司發布聯合聲明，表示已經和美國政府的相關部門開始了常規性會面，在防範大選干擾上展開合作。

聲明指出：「在過去的幾年裡，我們緊密合作，對抗在我們平台上進行的信息行動。在為即將到來的選舉所做的準備工作中，我們經常與負責保護選舉公正的美國政府機構會面並討論當前趨勢。」