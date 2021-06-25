自2005轉去台灣，除了舊年2020因為武漢病毒全球性疫情惡化，取消原本要去波多黎各度假的安排，每冬攏會去其他國家遊山玩水。今年第一擺要出關坐飛龍機之時，竟然在檢查護照了後，閣被叫去另外一個檢查員櫃台，重新驗明正身。

驗護照的小姐真客氣笑笑講：要去美國注疫苗嗎？我應講：去，當然會去注疫苗，不過嘿呣是我這趟去美國的目的，其實我早在3月著已經訂好機票，要和在美國的子兒孫作伙去旅行，嘿是阮固定每年暑假的家庭活動。

我注意著，我若像是在仝這時間出關的旅客中間，唯一被請去重驗身份的人。予我感覺和過去黑名單時代入關的「警總手續」真類似，目的是予我一個訊號：阮在注意你。我猜想，有某單位在記錄怹認為和彭文正「仝類」的人，有啥人要去美國注射。

電腦二日被更新6擺

來到華府了後，拍開我帶來的電腦，竟然在二日內底，微軟作業系統大更新6擺。過去一冬來在台灣我著有注意著，按怎攏無系統更新補破網的通知？這二日更新6擺，顯然是做一綑補過去一冬外應該補的系統破孔，表示真可能有某種「警總」單位，在阮厝的網路上游做腳手阻擋系統更新，留系統破孔予「駭客」會當方便地侵入我的電腦偷提檔案資料，甚至展風神，擾亂我使用應用軟體和發大宗電子郵件。

4月30我在一個由之那黨新立委召開，關係「論文門」的聽證會作證後，隔日，我已經使用將近20冬的人面冊戶頭，被永久撤銷使用，連帶幾個我管理的台灣民族同盟戶頭嘛攏祙當運作。這種言論的控制和人身的威脅暴露了管理當局的反動心態，嘿是一種「社會癌」，若無趕緊治療，會在咱台灣生湠惡化，會危害台灣民族追求建立現代國家的努力。

真濟天真呣知死活的台灣人戇想，尚加閣予蔡英文做到2024伊著愛落台，目前消滅之那黨較重要，換人做了台灣一定著會閣向前行。這是典型「姑息主義」導自己跳落火坑自我毀滅的命運。咱咁呣知，人要學好較慢較困難，要學歹逐緊閣逐簡單，尤其，蔡英文反動集團有閣較大的引誘予怹互相勾結墮落。妄想這種反台灣民族獨立的買辦集團內底，換人出來做台灣會較好，真正是頭殼底屎。