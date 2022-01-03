新年開始，萬象更新，國民黨搶救顏家大兵行動已經展開了。

中二區立委補選選舉，和台北萬華罷佐案件，被稱為2022年第一場盛事，這兩場選舉一中一北，是今年地方選舉的前哨戰，距離投票只剩一星期，在罷免案上，國民黨氣勢已弱，很多藍營里長反應冷淡，中二區補選，兩人短兵相接，輸贏也是千票之內，可以說是選情緊繃，民進黨把中二區補選稱為公民覺醒對黑金政治的對決，但是，國民黨企圖把選舉定位拉回到空降對付在地，抹黑國家機器老套，哪一個政黨比較有說服力，只有票投出來才會知道。

顏家可以說是台灣僅存的黑金政治家族，縱橫海線四十年，經過電視爆料，老百姓才知道；魚肉鄉民的事件還幹得不少，也因為年久月深，黑暗歷史可以說無法盡數，族繁不及備載，但是，更諷刺的是；顏家能夠扛著媽祖招牌22年縱貫線上黑白通吃，這也是台灣政治史上最大的奇談，媽祖代表善良慈悲正義，但是，最近被媒體揭露的顏家，卻是吃相難看，看不到正義，違建也好，侵占國有地的豪華莊園也好，被揭露之後，還心不甘情不願，連自我拆除向選民交代的勇氣也沒有，還搞得扭捏作態，不願意道歉，因此有人說；後代接班人沒有顏清標的爽快霸氣，想要繼承家族勢力，恐怕顏寬恆有待努力，通常，政客遇到這種醜事，第一招就是立即壯士斷腕，以免夜長夢多，別讓過去搭配自己，睜眼閉眼的公務員受到連累，老韓選總統，自己的農舍長高長胖，也是第一時間自我了斷，不給張縣長家族為難，否則如何杜悠悠之口？今天科技發達，空拍機升空，有無違建？一目了然，爭辯多餘，顏寬恆捨此路不做，只有兩個原因：過度珍惜財產，第二，認為自己會當選，只要當選就可以拿到護身符，如果這樣想，顏寬恆就太天真了，因為違建事件既已曝光，如果上升到官員瀆職層次，恐怕不是選上立委就可以一手遮天的，台灣媒體並非每一張嘴都會閉嘴。

有一張漫畫是盧秀燕揹著顏寬恆，旁白配上：「盧秀燕還可以揹多久」，這幅漫畫剛好可以顯露國民黨政客此時的心境，盧秀燕咬牙苦撐，明著無法幫顏家，只能暗中給顏家送溫暖，如果顏寬恆落選，立即影響年底盧秀燕的連任，可是，面對違建事件，一昧裝聾作啞，採取迴避策略，直接傷害的卻是盧秀燕在中間選民甚至淺藍知識份子的選票，這可是兩頭為難，但是，總有不怕進廚房的人，老韓來了。

選過總統的老韓，在國民黨中可是個異類，他年輕時就得志，進入立法院，說他沉潛十幾年，才脫離賣菜行業，能夠一展鴻圖，根本錯看老韓，老韓選高雄市長，用一本書和一杯礦泉水開路，如今又是一本書到處敲門，就是避談要東山再起搞政治，他接受當年幫他造神的中天網路電視訪問，一邊為中天被沒收52台打抱不平，還暢談沒有言論自由，就沒有民主，中天被處罰是假訊息太多，造神太離譜，改善不力，懲處因素很多，中天卻老是掛著言論自由被政府打壓口號討同情，中天的員工應該去看看自己的老闆，用司法控告手段，惡整打壓多少電視名嘴，讓媒體人疲於奔命法院途中，甚至連《民報》這種小咖媒體人也不放過，一告再告，真的是嫌自己錢太多了，老韓要和中天抱團取暖，要談言論自由，應該先為自己在1993年，在國會打壓阿扁的言論自由道歉吧，老韓不滿阿扁言論，對阿扁動手開打，讓阿扁在醫院躺好幾天，這才是打壓言論自由。

顏家黑故事太多，給了電視名嘴有上演連續劇的機會，問題不在靠嘴吃飯的名嘴，因為名嘴說錯話也會被告，別認為名嘴賺錢很容易，問題在於顏家包山包海，包出大問題，這才是問題的核心，老韓說；看到顏寬恆被修理，很不忍，這是同理心，大家可以理解，因為老韓選總統也被修理過，台灣的政治就是如此，檢驗政客身家過往歷史，只是民主社會最基本的態度，否則老韓隱藏自己財富，靠著一杯礦泉水口號，騙到高雄市長寶座，如果不檢驗，說不定還真的可以騙到總統寶座，所以，台灣人要感謝媒體的扒糞活動，否則選民在政客眼中永遠都是大傻瓜。

顏寬恆年輕好命，長輩庇護是一回事，過去選舉太輕鬆，因為黑歷史沒有被挖，過去選民也不太挑剔，現在，台灣民主選舉搞了七十年，社會總會進步，選民也總會長了智慧，所以，現在才知道不好選。

老韓說：我認識顏清標，我看他不是那種人，那顏清標到底是哪一種人呢？老韓應該說清楚，否則要如何呼叫韓粉出來保駕？又能如何還給老朋友清白呢？話又說回來，到底有多少韓粉可以加入搶救大兵行列，恐怕也要看老韓穿雲箭功夫，請問：是否箭還在？



作者指出，中二區立委補選，如果顏寬恆落選，立即影響年底盧秀燕的連任。左起：盧秀燕、顏寬恆。圖／擷自顏寬恆臉書