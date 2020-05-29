「來來來，來台大；去去去，去美國」。在台灣的聯考制度下，這個順口溜在年輕學子間戲謔地流傳著。很多幸運兒後來確實美夢成真了。他（她）們不但實現了『台灣夢』，也在美國圓了『美國夢』。這些令人稱羨的天之驕子，就是所謂的『台美人』。因為資質優異，又勤奮上進，在美國都事業有成，生活美滿。雖說爭取個人的成功和幸福，是最大的動能，但是在這些台灣人的內心中，還有一個隱然存在的動機，那就是逃出國民黨外來政權的殖民統治，尋求自由的新天地。這也是為什麼他（她）們在美國天堂，仍然心繫台灣這個監獄島的原因。

當年工商業還不發達，就業機會有限。而國民黨外來政權，高普考的錄取名額，佔人口百分之八九十的台灣人，按照三十五分之一來錄取；而只有百分之十五不到的外省人，可以按照所來自的三十四個省籍瓜分名額。如果是從蒙古、新疆、廣西、雲南、甘肅、青海、黑龍江、吉林、熱河、遼寧、、 等等我們作夢都夢不到的地方來的，那可能是百分之百的錄取率。外省人霸佔所有主管位置，還牽親引戚，台灣人只能屈居其下，忍氣吞聲討一口飯吃，而且還得出賣尊嚴和人格，當奴才當抓耙子。所以很多台灣人心中有數，乾脆放棄公職之路。再加上白色恐怖統治、天羅地網般的白癡洗腦宣傳，實在令人生厭，乾脆一走了之，不跟他玩了。也因為這樣，幸運逃出惡魔島在美國、日本、歐洲落腳的台灣人，包括人數最多的『台美人』，卻顧所來徑，一把辛酸淚，在國外相濡以沫，唱著『黃昏的故鄉』，懷念故鄉的親戚和朋友，懷念台灣的總總，淚光閃閃。

當黨外民主運動奮起，惡劣的政治環境，逐漸透出一絲改革的曙光，點燃了這些海外的台灣人對故鄉的希望和熱情。他（她）們和國內的同志，心連心手牽手，一起走上民主改革之路，為台灣爭自由、爭平等、爭人權。而當『台灣獨立』這個政治最大的禁忌，被列為民進黨黨綱的時候，這股沛然莫之能禦的民氣，達到了沸騰的巔峰。台灣人也唯民進黨馬首是瞻。在這段對抗國民黨這個魔鬼黨的過程裡，史明、彭明敏、吳澧培如何逃出國民黨魔爪，流亡海外的故事，有如電影情節一般驚險刺激。而從美國回來勇闖魔鬼島，戲弄國民黨情治系統的郭倍宏，在中和選舉造勢場合現身演講，又在眾目睽睽之下，神秘消失的場景，在youtube的紀錄片中，仍歷歷在目。但是最不幸的是陳文成博士，從美國回來，居然命喪台大校園。把人帶走的警總，至今還沒有給個交待。至於發生在林義雄家的滅門血案，蔡英文已經第二次全面執政，還不公開檔案。我要敬告現在變質的民進黨人，不要以為台灣人會忘記這段歷史。玩弄台灣選民的弱智，取得政治利益的政客，其奸詐得意的嘴臉，電腦也會牢牢記在網路裡，成為世世代代的恥辱。

利益掛帥 民進黨已經變質

但是最不可思議的是，自從2016蔡英文和民進黨全面執政後，種種啟人疑竇的藍調施政，乃至2019年3月18日賴清德參加初選後所暴露出來的種種違反民主和公平原則的作弊行為，甚至連「犧牲民進黨也在所不惜」這樣的話，蔡英文都敢對吳澧培說出來。最近又洩出總統府有關打賴的秘密會議紀錄，如何分配工作逼迫賴清德就範；在『論文門』假論文、假博士、假教授的問題上，自己說不清楚講不明白，只派出總統府的幾個小妖出來胡說八道。總統府的這種情況，讓我想起西遊記裡的盤絲洞。一隻八隻腳的蜘蛛精張起蜘蛛網，賴清德就像唐三藏被纏住，連一堆大小政客也落入網羅。遇到挑戰的時候，還派出一堆小蜘蛛精，吐出糾纏不清的蜘蛛絲，胡纏亂打。真是妖精鬼打架。有理說不清。

童文薰在《Taiwanian網路電視》把蔡家黨國背景查了個光溜溜。為什麼民進黨的那些『死囝阿』（曾是令國民黨最頭痛的『猴齊天』，沒有人去查、沒有人知道？彭文政在《政經關不了》的節目裡，天天對蔡英文的博士論文、博士學位和教授升等過程，舉證歷歷。光用一般人的邏輯和常識，就足以判斷真假。奇怪的是現在不但台灣綠營內部，信者恆信，不信者恆不信，造成前所未有的大分裂。連一大堆具有博士、教授、醫生、科學家、工程師身分的『台美人』也掉入盤絲洞一般，糾纏不清。Why？Why？Why！！！

最近回顧民報「觀察站」費邊社在2019—03—27〈這個吳芳明比陳明文還糟糕〉的報導中，讓人稍稍看到藏在盤絲洞的一個暗黑角落。大家也可以看看費邊社其他相關報導。

我一夜難眠，從滿臉蜘蛛絲的噩夢中醒來。原來盤絲洞的英粉小蜘蛛已經爬出盤絲洞，藉著蜘蛛網一般的電腦網路，和被收買的電視節目，爬滿各個角落，到處吐絲張網，混淆視聽。台灣人啊！你辛辛苦苦逃出惡魔島，如今又掉入盤絲洞。到底發生了甚麼事，你得做夢想一想啊！