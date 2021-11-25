施啟揚認為，司法改革是為全民而改革，司法有其專業性，所以司法改革是民意與專業的結合，應由民間與官方共同推動。示意圖／擷自網路，民報合成

這幾個週末，週日在台北街頭連續出現了「法稅改革聯盟」的戰車隊、機車隊繞行大安公園及自由廣場周邊，宣揚「法稅真改革、良心救台灣」的理念。看到這些年青人走上街頭，希望沒有公義的司法及稅務環境需要改革，讓台灣有願景，令人感動。

從過去一些在朝或在野的法律人發表有關「司法改革」的論述，發現司法改革走了27年，仍有不少問題存在。有關稅制、稅法、稅收的改革，有了「納稅者權利保護法」之後，稅務冤案仍然出現不少，而舊的稅務冤案，例如25年的太極門案，尚未完全平反，引人不解與憤怒。

施啟揚先生（曾任法務部長及司法院長）2004年9月增訂版《源 三十年公職回憶》第191頁指出，「就職當日（按1994年9月1日）下午二時半」，請各單位主管共同研商如何推動司法改革，就推動程序已有初步共識。」該書第236頁「全國司改會如何召開？」一文指出，司法改革主要是司法界（審、檢、辯、學）共同改革的過程。司法改革是為全民而改革，司法有其專業性，所以司法改革是民意與專業的結合，自應由民間與官方共同推動。

1999年2月施院長離開司法院。繼任的翁岳生院長在幾月後召開「全國司法改革會議」。在那段期間，黃瑞明律師（現為司法院大法官）1999年6月30日發表〈司法改革的人性困境與契機〉一文結語指出，司法改革一方面改進審判制度，同時必須在人的行為上尋求改善。「溫暖人性的法庭環境」，在於檢、審、辯各方互動過程均能感受到對方對自己職責之「敬意」，盡心盡力做好職責份內的工作，並且因了解對方之侷限而產生同情，避免以自己的行為加重對方的痛苦與負擔。其實「主敬」、「盡責」與「同情」不過是最基本的人生道德，司法困境，在於基本道德之匱乏，改革契機亦在於此。

目前存在的太極門稅務冤案，主要是民國94年5月25日81年綜所稅遭枉法裁判，台中高等行政法院判決撤銷中區國稅局80、82〜84年度違法之課稅處分。唯獨81年度，台中高等行政法院無視中區國稅局偽造文書，隱匿有利當事人之證據，未依行政訴訟第177條之規定，等候刑事法院判決確定所得性質（96/7/13），即認定太極門為補習班，做出枉法裁判！

又當時承審法官事後說出，年紀大了，看過的事實證據後來又忘了，根本沒有「盡心盡力做好職責份內的工作，……避免以自己的行為加重對方的痛苦與負擔。」因而產生了嚴重的侵害人權事件，讓2005年以來，受害人又遭司法折磨16年，令人遺憾。

小英政府2017年4月間召開「司法改革國是會議」，已過了4年，「司法正義」提升了多少？值得探討。要如何除去司法界、財稅界的「流氓官僚」侵害人權，成為國人共同努力的目標，「法稅改革聯盟」的志工們，大家加油吧！



施啟揚著作《源 三十年公職回憶》（2004年9月增訂版）。圖／作者提供