民眾期待已久的司法改革為何改不好？

原因找到了！

原因就出在台灣的檢察官制度！全世界最奇怪的檢察官制度在台灣，檢察官究竟是「司法官」，還是「行政官」？ 一直曖昧不清。

由台灣財經刑法研究學會主辦，立法委員何志偉辦公室協辦的《檢察官制度的轉變與改革的探討》研討會，訂於明天（4/8）上午10點至12點假立法院中興大樓一樓101室舉行。會中邀請多位專家學者與談，歡迎對關心司法改革民眾踴躍參加。

以現行台灣的制度，檢察官究竟是獨立自主「司法官」，還是接受長官命令的「行政官」？台灣特有具備「司法權」的檢察長？

法務部為行政院的下屬部會，人民希望檢察官能成為獨立自主的司法官，如果成為接受長官命令的行政官，就會有濫權、衍伸諸多問題，如整肅異己、政治迫害、冤錯假案等。

檢察署，從第三權（司法），轉為第二權（行政）後，是否會衍伸「司法機關說」的各項問題？檢察官如何穩在「司法權」，其必要條件為何？檢察長，是「行政權機關的首長」，抑或是「司法權機關的首長」？外派行政機關首長、副首長，適合直接回任「司法權」的「檢察官」？全世界最奇怪的「檢察制度」，影響所及：政治性的整肅，難以防範？透過本討論，期待找到具有最客觀公正的檢察官體系，立下法治的重大里程碑。

檢察官制度的轉變與改革的探討

時間：2021年4月8日（週四）上午10點〜12點

地點：立法院中興大樓一樓101室

與談者：

1.立法委員 張其祿

2.立法委員 羅致政

3.立法委員 何志偉

3.台灣財經刑法研究學會 陳志龍教授

4.中央大學客家語文及社會科學系 曾建元教授

5.真理大學法律系副教授 吳景欽（視訊）

6.台灣北社理事 陳逸南

7.德國歐斯納布魯克駐台教授 連福隆

8.誠銓國際法律事務所所長 陳祖祥

詳細活動聯絡人：王小姐0983-601-510