竹竹苗應該合併成直轄市，合併之後成為一座人口超過150萬的科技文化大學生活城，是西太平洋的矽谷，打響新竹名號，提昇市民榮譽感。圖/取自新竹科學園區簡介影片

竹竹苗應該合併成直轄市；現在新竹市人口約45萬，新竹縣和苗栗縣皆有5、60萬人口，合併之後成為一座人口超過150萬的科技文化大學生活城，是西太平洋的矽谷，打響新竹名號，提昇市民榮譽感，讓市民真心感覺自己是光榮的新竹人。

「請問您是哪裡人？」「我是新竹人！」

資源整合，整體規劃，利基戰略，產業休閒。

現在的新竹市腹地太小，早已不敷使用，合併之後的直轄市政府可以先設在竹北規劃完善的縣政特區；新竹市、新竹縣和苗栗縣合併升格成新竹直轄市，可以成為台灣發展客家文化的重鎮。

市民朋友假日可以到尖石、五峰和泰安等山區休閒，也有已經規劃完善的十七公里海岸風景區，未來資源整合整體規劃，繼續打造從新豐到苑裡的海岸線，有山有海有文化有休閒的科技生活城。

一定要把苗栗也一起拉進來，不要讓苗栗自生自滅。

竹竹苗合併升格大概只有鄉鎮市長和鄉鎮市民代表可能會反對！藍綠兩黨不要心機算盡，民眾的福祉和公義永遠應該大於政黨利益和派系利益。

台北捷運環狀線第一階段已經完工通車，廣受市民好評；未來大新竹高架環線也可望改善新竹交通。

過去中央政府和地方政府共同合作，已經打造揚名國際的新竹科學園區和國際知名大學；因為國立陽明交通大學已經定案，建議國立清華大學正名為國立新竹大學，日久他鄉變故鄕，新竹才是根，新竹才是家。

竹竹苗合併已經水到渠成，2022年一座科技的、人文的、生活的大學城；一座城市，一位市長，一個議會；做就是了！

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