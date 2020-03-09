中國國民黨不分區立委吳斯懷向行政院提出書面質詢，質疑蔡總統試圖以「中華民國台灣」的說法，置換民進黨的「獨立國家」夢想，並襲奪中國國民黨主導「中華民國」的話語權，他提醒蔡總統勿玩弄《中華民國憲法》。但行政院回應表示，為避免將我國與中華人民共和國混淆，常以「中華民國（台灣）」、「the Republic of China （Taiwan）」稱呼我國，這項作法已行之有年。

吳斯懷出身特殊，不重視學術，造成不懂的政治議題也拿出來講，若要提《中華民國憲法》，台灣與中國完全無關，唯一屬中國的只有中國國民黨，台灣人很樂意將這個黨還給中國。《中華民國憲法》第四條陳述，中華民國的疆域未經國民大會議決不得變更，不過沒有說明疆域包含那些地區。只是1936年公布的《五五憲草》的第四條卻很清楚地將中華民國的版圖畫分成三十個地區，包含蒙古，卻沒有台灣，拿「中華民國」招牌的中國國民黨是否該回歸中國？

台灣不是中華民國的版圖

主導中國國民黨的是中國勢力，他們只認同中國，不認同台灣，卻不願意回歸祖國，死賴在台灣，不願意在台灣建立一個國家，卻想在台灣掌控政權，為了騙取台灣人的選票，因而拿「中華民國」當遮羞布，告訴台灣人說，所謂「一個中國」，就是「一個中華民國」，其版圖包括台灣與大陸，不過這個謊言不攻自破，根據《中華民國憲法》，台灣不是中華民國的版圖，大陸已建立一個中華人民共和國，而且是聯合國的常任理事國。

從蔣氏王朝開始，外來的中國國民黨政權就透過中華民國來殖民統治台灣，台灣人因而產生台獨思想，目標當然是逐退外來政權掌控的中華民國，建立主權獨立的國家。政治民主化之後，傳統台獨支持本土政黨進入中華民國體制爭取政治版圖，甚至於執政。進入中華民國體制參政的民進黨並不願意陪著傳統台獨推動台獨運動，因而提出《台灣前途決議文》，主張台灣是一個主權獨立的國家，其國名為「中華民國」，版圖只有台澎金馬。拿「中華民國」當遮羞布，告訴台灣人說，台灣是一個獨立的國家，其國名為「中華民國」，以便對傳統台獨交代。

以前台灣居民認定自己是台灣人，也是中國人者最多，中國國民黨的「一個中國」論述還可以生存。後來因為中國蠻橫的打壓，使台灣人相當厭惡中國，目前認為自己是台灣人，不是中國人者超過八成，多數人抵制「一個中國」的主張，中國國民黨的遮羞布已經包不住謊言。倒是民進黨的遮羞布還相當管用，雖然有些傳統台獨不賣帳，可是多數民眾接受民進黨。

耐人尋味的，中國國民黨及民進黨，一個推動兩岸統一，但不敢公開提出，因而以「中華民國」為遮羞布。一個要吸收台獨運動者的選票，卻不敢推動台獨運動，因而提出台灣前途決議文，也以「中華民國」為遮羞布。所差的是中國國民黨的騙局太荒謬，遮羞布蓋不住，而民進黨的蓋得住，因而打垮中國國民黨。