已經配合中共政策的領英和雅虎，還是混不下去，最後決定退出中國，原因很簡單：思想管制法令日越嚴格，訊息自由度受到傷害，這些外企無需冒著賺錢卻可能被抓去關的風險，至於國際特赦組織，連香港都待不下，就可以預料了。

老共對政敵清洗，對外國人用戰狼咆哮，利用孔子學院入侵外國學校，洗腦老外，反過來，對付中國人則封鎖訊息，禁止任何可以醒腦的物品進入中國，尤其是西方國家的教育方式，因此，英國最知名的私立學校威斯特敏斯特，2017年進入中國，發展出六所雙語學校，也面臨被掃地出門，因為老共決定對這些雙語學校進行思想審查，比文革更厲害的新文革已經到來。

洗腦永遠是獨裁政權不倒的法門，五十年前，毛澤東政權搖搖欲墜，才只是青少年的孩子，腦袋空白，被毛澤東繫上紅圍巾，洗腦後搖身一變，成為保衛毛澤東政權的紅色衛兵，五十年後，這些紅衛兵雖然已經是垂垂老人，改名為「朝陽大媽大叔」，仍然是社區活躍第一線，不改紅衛兵特質，成為檢舉美國特務和反動派的抓耙子，中國鋼琴家李雲迪，就是栽在這羣大媽手上，奉勸在中國討生活的台商台幹，看到這羣老紅衛兵要特別小心。

老共洗腦中國人，目標是美化共產黨，從歷史上中共不抗日真相，到毛澤東感謝日本侵略中國等等，中國人滿腦子被扭曲的垃圾塞住，以致於對現實世界的反向認知，洗腦從小到大，可以說是撲天蓋地，到現在，還有小粉紅相信台灣生活困苦，老共洗腦目標是讓這些人變成所謂「共產黨人」，只相信黨媒、黨報、黨電視，試想：小紅衛兵洗腦五十年回不去，可見洗腦有大用，但是利用假訊息洗腦，其實是兩面刀。

最近老共黨媒製造假訊息說：台灣人擔心中共攻擊台灣，開始在賣場搶購糧食，還弄出視頻佐證，但是這則新聞企圖擾亂台灣人心理，台灣人卻不為所動，反而嚇壞中國人，因為只要中台開戰，不會只有台灣挨打，台灣更不可能打不還手，飛彈按鈕一按，中國肯定也會遭到飛彈攻擊，加上中央確實有要求老百姓屯糧公文，武裝軍車又滿街跑，所以，中國各地突然爆發賣場搶購風潮，中共眼看局面即將失控，開始出面澄清，但是老百姓卻無法相信。

中國把武漢病毒爆發起源歸責美國

武漢病毒爆發後，老共急力甩鍋，透過大外宣，大內宣把病毒起源丟給美國，隱瞞世衛組織多次派人到中國調查病源訊息，如今，居然有七成中國人相信：美國人製造病毒要傷害中國人，還有一件事可以證明中國人在洗腦下，腦袋真的不一樣，美國卡特中心在中國進行一項民調，居然有78％的人認為：中國在國際上形象很好，認為中國形象不佳只有18％，可見中國人確實腦袋不一樣。

假訊息和訊息封鎖，使中國人產生世界觀的嚴重落差，真相是武漢病毒開始傳播後，世界上掀起對中國排斥，連街頭上黃種人也遭到波及，中國人形象崩壞是事實，但是中共卻掩蓋真相，把老共招來的失敗，歸咎於國際反華勢力。

美國用了幾十年努力，給了中國人財富，企圖把中國人拉入世界共同體，分享同樣資訊和民主生活方式，簡單說就是和平演變中國，但是老共為了鞏固自己權利，綁架十四億中國人，靠著洗腦術扭曲中國人腦袋，正在把中國人推出這個世界，所以我說：這一國的人腦袋不一樣。

有人認為：給中國時間，中國奴隸必然會找到自由和民主生活，對這點，我還是感到悲觀。



作者指出，中共利用假訊息和訊息封鎖，使中國人產生世界觀的嚴重落差。示意圖／Pixabay，民報合成