作者指出，整個中華民國體制內長期以來就充斥此種鄉愿文化，以致公務員一向官威十足而辦事效率卻明顯不彰。如今，法務部長蔡清祥強力要求檢察長「如實評核」，是否顯示有決心對症下藥?圖／擷自公視新聞影片

繼日前報載2020年間因言行違失而「出名」的4名檢察官考績待核定後將被列為丙等。而今吃「考丙」的名單出爐卻達21位， 創下紀錄。在法務部長蔡清祥強力要求檢察長「如實評核」，對於違失不得視而不見，否則予以退回。因此在灰色地帶者，也可能被退回重審，人數應會增加。

原本4「名人」吃丙，一下子躍升至21人，被稱破紀錄。但諷刺的是明明只是「如實評核」，人數就如此波動，這意味著「如實評核」已然映照出中華民國官場上鄉愿文化的根深蒂固。只要不被爆料、不成為新聞名人到上司無法掩蓋的地步，官官相護、睜一眼閉一眼都算是正常的為官之道。違反此道，不是白目就是異類，以致本該是主管單位依法行政的作為，竟成了破紀錄的大新聞。在號稱民主法治社會的台灣，不知這是異類會改革？還是改革成了異類？

其實，不只司法界如此，整個中華民國體制內長期以來就充斥此種鄉愿文化，以致公務員一向官威十足而辦事效率卻明顯不彰。因為少做少錯，甚至不做也不是錯成了一種常態或潛規則。所以公務人員考績吃丙的比例不只偏低，甚至還難以懲處，以致公務員是鐵飯碗的思維，又莫明其妙的再成了惡官劣員的一種保障。

政壇充斥鄉愿文化

迂腐的思維形成不成文的陋規，而陋規又變成常例，且勝於法律。這套運作法則遠勝於現有的法律規章，幾乎主宰或內化於中華民國的文官體制，致使有法卻無罰，有律卻無理的荒謬現象。

號稱法治的國家，國家機器內部的運作，竟把法規當成參考用，說好聽是情理法兼具，說難聽卻是「有關係就沒關係，沒關係就關係」。當然，法律也不是全然無用，尤其在排除異己、整肅政敵時特別好用，因為一切於法有據，甚或只是依法辦理，法律淪為整肅工具。這在國民黨執政的威權時期，發揮得淋漓盡致，因此貪腐不公的情事層出不窮，也成了多數台灣人對國民黨深惡痛絕的根本原因。

民進黨打著改革口號上台，不認清結構性的體質文化，並拿出決心對症下藥的話，改革注定淪為口號。司法改革如此、行政改革何嘗不是如此。蘇貞昌有拔官的氣魄，但可有拔掉官僚習氣與官官相護的決心嗎？否則上面喊改革，但下面搞花樣作掩護，地方政府或基層跟不上改革的步伐就算了，還是我行我素，敷衍、應付就好，反正，忍一下避過風頭，「頭過身就過」，因循苟且如舊，更何況沒有18%了，「能混就混、能撈就撈」的心態與歷史都有了合理化的藉口了。

因此，改革缺的不是法規，也不是政風或督察單位，缺的只是做與不做的決心罷了！



作者指出，民進黨打著改革口號上台，不認清結構性的體質文化，並拿出決心對症下藥的話，改革注定淪為口號。司法改革如此、行政改革何嘗不是如此。圖／擷自公視新聞影片