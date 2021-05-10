美國白宮一位重要官員表示，美國在抗擊新冠病毒大流行的鬥爭中正在「走出困境」。

白宮新冠病毒應對協調員齊安茲（Jeffrey Zients）告訴CNN，美國「有足夠的（疫苗）供應給所有美國人」，儘管每天新接種的疫苗數量已經下降到210萬，比上個月的峰值下降了40%。

他說，在美國18歲及以上的人口中，有58%的人（近1.49億人）至少接受過一次注射。美國總統拜登說，他希望在7月4日美國獨立日假期前，這一比例能達到70%。

齊安茲說，美國正走上變得「越來越安全，越來越接近正常」的道路。但他承認，「每個人都厭倦了」由於大流行而實施的限制，並說，「戴口罩會是一種痛苦。」

他敦促還沒有接種疫苗的美國人去接種疫苗，以及「保持警惕」，在擁擠的人群中戴口罩。「讓我們保持警惕。」

齊安茲說，不管美國是否在7月4日之前達到70%的疫苗接種率，美國將繼續為盡可能多的人接種疫苗，如果有必要注射加強疫苗，「（從現在起半年或更長時間內），我們將做好準備。」

總的來說，有1.126億美國人接受了全面的疫苗接種，最常見的是由莫德納或輝瑞生技製藥公司開發的兩針疫苗。但民調顯示，約20%的美國人（通常是前總統川普的支持者）表示，他們不會接種疫苗，這使得美國提高總體接種率更加困難。

拜登總統的首席醫療顧問、美國頂級傳染病專家安東尼·弗契醫生在接受美國廣播公司「本週」節目採訪時說，增加接種數量的一個關鍵因素是「讓接種疫苗變得極為容易」，比如通過不斷增加的不預約次數，藥店的無障礙接種點。

他說，美國還需要得到「值得信賴的信使」，如家庭醫生、神職人員和體育界人士，來傳播需要接種疫苗的信息。

他說，目前，美國每天大約有43,000例新的新冠病毒病例被記錄在案。

「我們必須把數字降得更低，」弗契說。

據約翰·霍普金斯大學統計，自新冠大流行於2020年3月首次席捲美國以來，美國的記錄有超過58.1萬人死亡，近3270萬人感染，這兩個數字都超過了其他任何國家。