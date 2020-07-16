經過陳文成基金會、台大學生會、研究生協會、台大數學系，及眾多同學和師長們多年的努力下，從校內的座談、立碑案、寫入校史，到廣場命名，甚至整建工程，陳文成紀念廣場今日(7/16)上午舉行動土典禮。基金會與師生也共同感謝社會大眾多年來對於陳文成事件的關心與支持。

陳文成基金會董事長楊黃美幸指出，廣場的建立歸功於師長與學生們的努力，這裡是個令人悲傷的地方，但也是令世世代代人們反省的地方，其設計圖「空」的意涵也引人深思，希望將來年輕的一代能夠於此處反思，反思威權時代政府如何對待人民，而當時又是付出了多少努力，去爭取得來不易的自由與人權。

台大研究生協會會長王昱鈞表示，廣場的建立，是校園轉型正義運動繼蔣介石銅像退出校園後，新的里程碑，它重新解構的校園歷史中，清純、可愛的遮羞布，校園也是威權陰影中從未走出的一塊，而陳文成廣場的建立讓我們重新面對校園中一段黑暗但不得忘記的故事。在推動過程中，台大校方及校務會議代表興趣缺缺、表現被動，甚至以荒謬的理由嘗試推翻決議。很感謝在這段爭取過程中，對學生釋出善意的教授們、黃麗玲老師、楊校長，在這些零碎的善意中，我們終於走到這一步，對於廣場的建立僅差一步。

台大學生會長凃峻清分析，陳文成事件有多重的意義，既是台大校友，又被陳屍在台大，同時顯示海外台灣人支持民主運動也無法豁免於國民黨的監考與迫害。在紀念陳文成事件的意義上，政府自陳文成基金會成立的命名就開始打壓，到了後續基金會與師生推動台大設立廣場，也面臨校方與保守教師的抵制和扭曲，最後廣場的興建也克服許多難題，因此今天得以動工與興建，非常不容易，也提醒我們，轉型正義與校園歷史的追尋才剛起步，仍需繼續努力前行，感謝過去基金會與台大師生的努力，未來仍需社會各界持續關注。

陳文成事件紀念廣場於今日由林福原建築師事務所監工，祐丞營造承造，工期自2020年7月8日至2021年1月3日，並於2020年7月16日正式動土，工程經費共約1100萬。

陳文成廣場大事記：

2007/5/22 台大學生會舉行「台大殺人事件簿」座談，談陳文成博士命案，帶領同學親身體驗爬圖資系樓梯並舉辦燭光祈禱紀念晚會

2010/7/02 台大學生在陳文成當年的陳屍處舉行紀念活動。

2011 陳文成基金會發函台灣大學校長室『設立陳文成事件紀念碑』，未得到回應，校方原否認收到信函，後來承認信函由校長交辦後不知去向。

2012舉行網路連署活動，共有近6500具名連署。

行文台大，請台大『准許設立陳文成事件紀念碑』

2012/6/18台大學生於校務會議內提案，校長將案子交給校史館研究，將議題轉為校史的一部分。

2012/9/20校史館針對此案討論，並無結論。

2013/1/17，台大副校長邀請本會討論相關事宜，重述基金會立場：『設立陳文成事件紀念碑』。校史館及網站上，增設陳文成事件。

2013/7/5，張富美董事與謝穎青董事，台大新任校長楊泮池，表達基金會立場。楊校長表示，該做的事是一定要做的，此事宜緩，不宜急，且需要適當的氛圍才容易成功。

台大在新出版的台灣大學校史中，加上《1981年 7月陳文成事件，使得國際間更加關注臺灣人權與民主的發展》。

2014/06/14 台灣大學校務會議，原則同意『陳文成紀念廣場』的命名。

2014/10/25 台灣大學校務會議，通過『開放空間命名原則』。

2014/12/27台大研究生協會會長依『命名原則』於台大校務會議內再提案。

2015/1/12 依『開放空間命名原則』召開公聽會。

2015/1/14 台灣大學校園規劃小組通過了命名、立牌以及地圖標示。

2015/3/21 台灣大學校務會議通過『陳文成事件紀念廣場命名案及立碑案』。

成立委員會

2015/12/04召開第1次會議，致贈基金會新版的台大地圖。

2015/12/28召開第2次會議討論公開徵選活動的內容。

2016「陳文成事件紀念廣場」命名，完成行政流程。

標示在台大新版的校園地圖

2016/6/28 公布廣場設計競圖結果，第一名作品: 空。

2017/5/19 設立立牌。宣示陳文成廣場已設立，等待廣場改善工程的完成

2017/12/25 台灣大學召開校內公聽會

2018/10/20 校務會議代理校長郭大維撤案「另組專案小組研議」

2018/11/09 陳文成廣場環境改善工程第3次工作會議

2018/11/28 校園規劃小組委員會-報告案:陳文成廣場環境改善工程執行情形

2019/4/25 陳文成廣場環境改善工程之細部設計第1次審查會議

2019/7/09 陳文成廣場環境改善工程之細部設計第2次審查會議

2019/11/5因校方拒絕負責資金，召開記者會最後募資

2020/2/17陳文成基金會與台大完成捐贈簽約

5月第一次招標與流標

7月第二次招標決標、7/16動土