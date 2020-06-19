中國國務院總理李克強在兩會指出，中國有6億人每個月的收入只有1000元人民幣（143美元）。這是中共政權要在國際間跟美國抗衡，收買很多窮國、小國，來控制一些國際組織如世界衛生組織（WHO），國際民航組織（ICAO）等，所付出的代價。十幾年來中共積極的擴張軍備，在國際大灑金錢，所需要龐大的經費，就是從人民身上壓榨出來的。其中，農民的付出最大。圖／維基（公有領域）

中國國務院總理李克強5月29日在兩會公開指出，中國是一個人口眾多的發展中國家，人均年收入是3萬元人民幣（4300美元），但是有6億人每個月的收入只有1000元人民幣（143美元）。消息傳出後震撼全世界，想不到中國人竟然那麼窮。名列全球第二大經濟體，人民應該有不錯的收入才對啊！根據今年初中國國家統計局的公告，2019年中國國內人均生產總值（GDP）突破一萬美元大關，達到10276美元。為什麼每人每年平均生產總值是一萬美元，而每人每年平均收入只有4300美元，還不到平均生產總值的一半？剩餘的錢到哪裏去了？

錢到哪裏去了？

數日前，中國宣布暫停77個發展中國家和地區的債務償還，中國沒有列出這77個國家的名單，但是根據推測，這些貧困國家大部分位於非洲、亞洲、及拉丁美洲等地區。顯然，有一部份老百姓賺來的錢，是用來援助外國，根據統計，中國「一帶一路」援外經費已經超過一兆美元。這些窮國還債的能力很差，一兆美元可能就泡湯了。這是中共政權要在國際間跟美國抗衡，收買很多窮國、小國，來控制一些國際組織如世界衛生組織（WHO），國際民航組織（ICAO）等，所付出的代價。

要與美國爭霸權必須要有強大的軍事力量，中國財政部公佈2019年國防軍費為1.19兆人民幣（1700億美元），居全球第二僅次於美國。為了防止人民反抗，付出維穩費1.39兆元（1986億美元），高出國防預算。再者，有多少錢是被貪官們污走了？沒有確實的統計數據，不過從中共官員貪腐的嚴重性，這一定是相當龐大的數目。根據媒體報導，江澤民家族控制的資產估計至少有1兆美元，從這則報導估計貪官們所污的財富必定有數兆美元，甚至超過十兆元美元。

十幾年來中共積極的擴張軍備，並且在國際大灑金錢，就是要在國際上耀武揚威，伺機取代美國成為世界霸主。所需要龐大的經費，就是從人民身上壓榨出來的。其中，農民的付出最大，因為他們是中共認為可以犧牲的族群。

農民是被犧牲的族群

中共將中國人民分成兩大類，「城市人口」與「農村人口」。城市人口就是一些中產階級，包括知識分子。中共特意拉攏這些人，給他們相當不錯的待遇，因為他們有能力搞革命。農村人口就是農民，中共認為他們只要有飯吃就不會反抗，再者中共也不讓農民有錢有閑，有錢有閑就會鬧革命，因此必須讓農民為了生活，整天忙碌的工作，在溫飽邊緣掙扎著，過著奴隸般的生活。

根據中國國家統計局資料，2019年，中國居民年均可支配收入30733人民幣（4390美元），其中城鎮居民年均可支配收入42359人民幣（6050美元），農村居民年均可支配收入16021人民幣（2700美元），兩者相差甚大。目前中國人口大約有14億，農村人口占40.4%約5.6億人。根據財新網報導，李克強說的6億人月收入不到1000人民幣，來自農民的比例高達75.6%，可見農民是被犧牲的族群。

只有中共敢犧牲自己的國民

中共自第一代領導人毛澤東開始就想統治世界，毛認為世界上只有中國共產黨有能力統一世界，因為中共為了統一世界，敢犧牲自己的國民（美國與蘇聯都不敢）。鄧小平動用坦克車屠殺人民，他所說的「韜光養晦」的真正意思是「韜光養晦，等待時機」。習近平認為時機到了，開始挑戰美國的霸權地位，這就是現在我們所面對的世界局勢。

中共為了統一世界，實行「窮兵黷武，暴力統治」政策，甚至把農民當奴隸對待，完全違背今日的普世價值。相信中共不但無法統一世界，而且很快的就會被淘汰。