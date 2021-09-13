美國紐約911恐攻事件屆滿20年，聯合國/NGO世界公民總會等民團舉辦線上中英文直播「回顧美國911事件二十週年-愛與和平人權至上論壇」，邀請20年前911目擊者現身說法，並邀專家學者發表對台灣「和平與人權」的看法與建議。

會中也分享美國曼哈頓MNN電視台(Manhattan Neighborhood Network)當年受到太極門的感動，全程轉播4小時的太極門鳴鐘祈福儀典與專訪。 尤值一提的是，今年也安排了3天共9小時的節目，播出太極門自力自費走訪全球101國散播愛與和平的行腳，此外，並也提到今年911太極門弟子重回紐約、夏威夷等地，強調這次是為正義發聲、爭取信仰自由、平反太極門假案而來。

2001年9月11日太極門師徒因受邀正在紐約準備參加第54屆聯合國NGO/DPI年會，不料911恐攻事件竟在他們面前上演，太極門弟子李斐隆表示，當時全美大家都想逃離紐約，但他的師父卻說：「如果我們不做些什麼，這次就白來了。」因此太極門掌門人洪道子博士堅持要帶著弟子留在紐約，邀請各界重要人物鳴鐘祈福。他進一步指出，令人遺憾的是一向致力世界「良心、愛與和平」的太極門師徒，卻在自己的國家遭信仰自由及文化權、財產權、思想自由權的「迫害」。雖2007年最高法院已判決確定太極門無罪、無欠稅，但台灣國稅局繼續以補習班名義發出稅單。2010年財政部也公開同意撤銷終結太極門冤稅案件，但卻違背承諾至今，甚至2020年太極門修行聖地遭違法拍賣。

資訊工程師洪天賜表示，當年911他目睹兩架飛機衝向雙子星，大樓瞬間倒下，看到當下每個人悲傷、驚恐不安、不知所措，太極門的鐘鳴鐘祈福儀典滙聚世人的好心善念，祈願用愛化解仇恨與干戈，讓罹難者能安息、生者安心。針對當時起訴太極門，他認為這如同911恐攻。

2002年監察院調查指有8大違法，要求從嚴究責議處，並指出起訴書與證據資料扞格矛盾，不符合證據法則。洪天賜90歲的媽媽也寄信給蔡總統，提到自己90歲了，哪裡還需要上補習班？親自證明太極門不可能是補習班。

台灣陪審團協會副理事長張靜律師指太極門猶如被恐攻25年，至今都還沒消除，他認為政府沒有辦法為人民謀福利，是最要不得的事。為此，他希望總統應正視並也呼籲全民攜手努力，以合法、合理、和平的民主方式來更換政府，才能平反所有類似案件。

趙子含認為太極門從無辜被違法栽贓罪名，直到土地被違法拍賣，他質疑與感嘆：「我們連選擇自己信仰的自由都沒有」。國際知名人權媒體《寒冬》雜誌的作家Daniela Bovolenta指出，在太極門案中看到一場猶如透過大規模的徵稅侵犯宗教和信仰自由，進而搶奪了道場預定地。Daniela Bovolenta認為太極門案在國際上具有示範性和重要性。

太極門弟子吳佩玲描述911當時紐約恐攻情景，就像電影世界末日，太極門是古老氣功武術修行門派，自費自力訪問超過百國，舉辦逾3千場公益文化展演，推動愛與和平，這麼寶貴的氣功武術修行門派，卻被國稅局違法課稅，也迫害她的修行路。

法稅改革聯盟發起人連福隆教授指出，看到太極門案中當初配合作偽證的史越生稅務員生前告白影片，他認為，史越生的良心並沒有泯滅，而讓他離開世界之前，還知道要給太極門一個公道…

太極門1219事件迄今未果，論壇中播放照片集錦影片，記錄美國海外太極門弟子今年7月開始不斷在各大城市陳情與和平陳抗的足跡，遍布美東、西，包括紐約、華盛頓特區、洛杉磯、舊金山、檀香山等，太極門海外弟子強調會持續陳情直到案件結束為止。

※七分鐘新聞截錄影片/來源主辦單位

完整影片4小時可詳見主辦單位YOUTUBE

(33) 2021年響應「國際愛與和平月」-回顧美國911事件二十週年-愛與和平人權至上論壇 - YouTube