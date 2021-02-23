勇敢的台灣女性前台聯立委周倪安在人面冊問講：

【我們這裡的「國語」被迫要使用「北京語」而非台、客、各族原民語。特別是現在75歲以下的台灣人從小學一年級開始，每天都有「國語課」都是學習「北京語」,而且考試考很多很深的「國語古文」，其到底依據的法令在哪裡？誰能解惑？如何修改？】

劉重義回應如下：

台灣管理當局是根據假「之那民國」殖民統治暴力，來強迫咱台灣人使用「之那話」！咱著學芬蘭獨立運動，怹努力維持母語，反抗殖民體制強制性的俄語化。

現在執政的本土民進黨因為欠缺台灣民族意識，自己甘願墮落做外來政權的買辦，繼續替殖民體制執行外來赤藍權貴所制定的民族壓迫政策！換一句話講，民進黨屈服在勾結赤藍權貴詐騙學位竄升的蔡英文之下，已經異化做「民主僵屍黨」，反台灣化，反台灣民族獨立建國成做正常的現代國家。

如何修改哩？咱有兩方面著同時努力進行。

就假「之那民國」的公職選舉來講，咱一定著優先投票予有公開主張並有實際行動支持台灣獨立運動的候選人，彼寡私下講支持台灣獨立，卻公開呣敢表示的候選人，攏無算數。

支持認同台灣獨立運動的候選人

就推動台灣正常化群眾運動來講，咱一定著堅持台灣民族主義做核心理念，互相鼓舞培養個人「理性科學的思考」和「獨立自尊的素養」。團結擁有這三項基本素質的台灣人，建立組織或聯盟，共同設定民族獨立鬥爭議題，推動並擴大群眾運動，不斷創造有利邁向台灣獨立的社會環境和國際支持。

就公職選舉方面，有一寡犯思想幼稚病的獨派，嗆聲講若去投票著是肯定假「之那民國」的合法性，講這種無實際的言論，顛倒是放棄咱是台灣的主人的身分。愛爾蘭共和軍的開創領袖嘉南（Michael Collins），不斷向同志強調「否定英國統治愛爾蘭的合法性是咱上強的武器！」有這種思想的革命運動領導者，嘛投入英國政府辦的愛爾蘭議員選舉！蘇格蘭民族黨已經公開提出，今年5月選舉若閣贏過半席次，著要閣推獨立公投。所以，若有堅強的民族立場，雖然參與殖民政府下的選舉，根本無所謂「肯定殖民合法」的問題，反轉會掌握創造有利推動獨立的環境。

確立國名是「台灣」（Taiwan）

就推動台灣正常化方面，人口上已經近七成贊成台灣獨立的台灣社會，被綁架在由無過3%人口的外來赤藍掠奪族群，非法建構的假「之那民國」民族壓迫體制下，咱台灣人有歸山合情合理閣正當的民族訴求，可以做為宣傳和發動群眾運動的議題。最近提出的「正名制憲」是真正當而且強烈突出台灣社會民族壓迫的好議題。只有出自外來壓迫者心態的反動族群和怹的呼勞，才敢阻止台灣人確立台灣的領土無包括之那和蒙古，才敢阻止台灣人確立咱的國名是「台灣」（Taiwan）。

緬甸人民在軍政府的死亡威脅下，猶原大規模行上街頭示威，要求回歸民主政府。咱台灣人按怎容允蔡英文的民進黨無推動台灣正名制憲，阻礙台灣正常化哩？自1986菲律賓人推翻獨裁濫權的總統馬可仕了後，真濟世界各地的人民力量，攏予反動的統治集團祙當好呷好睏。台灣人著重新振作，咱當年按怎勇敢逼蔣家赤藍權力集團接受民主化，今仔日，咱嘛需要有仝款的勇氣和行動，逼蔡英文買辦集團全面推動台灣化，用台灣話做主要語言，予台灣成做正常的國家！