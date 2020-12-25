提到小兒外科界，就不得不談德高望重的陳秋江教授。

(一)陳教授與我的初次淵源

陳秋江教授是台大醫院小兒外科醫師，當年與洪啟仁、魏達成三人被喻為「台大外科三大公子」，不僅手術刀法神乎其技、個性謙和有禮、風度翩翩，儼然是台大外科的活招牌。

我在台大擔任住院醫師第二年時，印象中，有一個病人，開刀前診斷為肝膿瘍，陳秋江教授在上刀前，先把膿瘍積液抽出，要求我跟實習醫師去染色後向他報告情況，沒想到，我們發現竟然是蛔蟲卵！在腸道內的蛔蟲卵怎會在肝臟內發現？帶著半信半疑摸不著頭緒的結果，還是向陳教授報告。怎知陳教授刀一開下去，對了！還真的是蛔蟲從膽管鑽到肝臟去了。因為這件事，陳教授對我印象很深。

(二)不居功的陳教授

1972年，我從台大轉職到馬偕任主治醫師，當時的兒科主任蔡炳照醫師十分有份量，權威式的帶領讓我印象十分深刻。當年馬偕兒科醫師若想把病人轉到別家醫院，必須經過蔡主任這一關，因為他堅持一個信念：「我們不能醫治的病人才可轉出!」才能提升醫師診治能力。

我剛到馬偕時，病人不多，也因為是「空降部隊」，所以遇到困難的疾病，還是習慣打電話向老東家請益，特別是需要接受外科手術的病例，我總是習慣打電話給陳秋江教授，陳教授也不吝提點。

有一次，我老家高雄縣的布袋戲班子團長的小孫子，罹患先天性小腸閉鎖症，在高雄求醫得不到醫治。團長聽聞我在馬偕當小兒科醫生，於是大老遠把小嬰兒轉到台北來，小嬰兒痊癒後，團長在家鄉替我四處宣揚。其實幫他孫子開刀的人是陳秋江教授，但功勞卻歸到我頭上，真正該感謝的應該是陳秋江教授。

(三)醫術過人又有愛心的陳教授

另一回，一般外科主任級醫師王永輝在晚間正在為一位小嬰兒開刀，但下刀後才發現問題，於是馬上打電話問我，一開頭便說：「這孩子小腸不對勁！」我接到電話，馬上跟王主任說，陳秋江教授就在旁邊，我請他聽。熱心的陳教授接起電話，問了幾個關鍵問題後，立刻診斷這個嬰兒罹患「壞死性腸炎」。「壞死性腸炎」這個疾病本來就是新生兒常見的疾病，很少發生在成人身上，以致於一般外科醫師一下子束手無策、急尋救兵。可見陳教授醫術超人。

有一天，陳教授為一位膀胱輸尿管迴流的小病人開刀，術後整個晚上都沒有排尿，直到我隔天上午查房。我急忙致電陳教授，陳教授一聽，就馬上回到馬偕，為小病人再進行一次手術。陳教授雖然在台大，但病人一有狀況就馬上到馬偕幫忙，這種敬業精神及愛心值得學習。

(四)幫助馬偕安排小兒外科醫師

當年，在馬偕遇到小兒外科的病人，例如小腸閉鎖、膽道閉鎖、幽門狹窄等，都是由一般外科醫師來執刀；先天生巨結腸症的嬰兒則交給直腸外科醫師來處理。但我一直覺得兒科這類病人應該要有一位專門為這些孩子解決困難的小兒外科醫師。

在蔡炳照主任之後，馬偕兒科由施政雄主任接棒，但施主任僅接了不到二年，便離開去外頭開業；我隨即被任命為代理主任。當時我才32歲，實在有點惶恐。我觀察到有許多問題需要解決，特別是長期以來心裡頭牽掛第一個要處理的，就是小兒外科的問題。

當時科內有一位國外回來的何文佑醫師，跟我反應為什麼兒科小病人需要手術時，都給成人外科醫師開刀，導致失敗率過高，他要求我去向院長反應。當時吳再成院長召開外科與兒科協調會議，與會者有我、何文佑及外科主任。最後，吳院長下了結論，請外科主任從科內選派一位醫師接受小兒外科專科醫師訓練。

(五)雖是台大教授卻不吝幫助馬偕兒科

二週後，外科主任表示派不出合適人選，於是院長命令兒科自己去找。於是，我又再度請陳秋江教授協助。

剛好有位台大小兒外科CR葉明倫醫師，本要出國深造，經協調後，同意以特例方式讓葉醫師在台大繼續接受陳秋江教授的指導，完程紮實的訓練，其薪水由馬偕醫院支付。

自從葉明倫醫師到馬偕後，馬偕終於有了自己的小兒外科醫師，記得1969年到1972年期間，我擔任台大住院醫師時，早產兒的食道閉鎖及食道氣管瘻管，沒有手術成功過，沒有想到葉明倫醫師到馬偕後，成功手術了一位食道閉鎖及食道氣管瘻管的早產兒，真是讓人欣慰。

繼葉明倫醫師之後，陳教授又培養了張北葉、許錦城及王念陸等優秀的小兒外科醫師，對馬偕的貢獻良多。小兒外科一直被認為是冷門的領域，但馬偕小兒外科反而因為陳教授的貢獻，建立了堅強的小兒外科團隊。

馬偕小兒外科從零開始奠定腳步，全都要感謝陳秋江教授不藏私的付出，在陳教授到馬偕任顧問醫師時，每週有一次門診，跟過陳教授的許錦城醫師也提到，陳教授刀法一流、心思細膩，不論學生會不會，都是很嚴謹的在旁邊一步步的教刀法與手勢，並且常常把書本上的術式靈活變化，讓學生們學到「書上沒教的事」。

(六)馬偕兒科有今天的規模，真要感謝陳秋江教授啊

陳秋江教授曾經告訴我：「黃富源，馬偕的醫生數、病人數、規模都足以成立一個兒童醫院了！」這句話給了我很大的鼓勵，多年後，終於有了馬偕兒童醫院。

2000年5月20日我被任命為衛生署副署長，在到任前一個禮拜，我拜託葉明倫醫師帶我去陳教授家中拜訪，謝謝他多年來對馬偕及我的栽培。雖然他已中風多年，坐在輪椅上，看到葉明倫及我來訪，陳教授露出笑容。當我們要離開時，他用手緊緊握住我，我感到一股暖流，心中充滿感謝。

當我年紀越來越大，往往會回憶過往，想起過去曾幫忙我的人。雖然陳秋江教授已去世多年，到現在我仍然永遠懷念他過去對馬偕醫院的協助及對我的教導。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台