最近這一陣子，中國對台的動作連連不斷。除了在台灣南北頻頻軍演外，也多次派機飛越過台灣海峽的中線。幾個禮拜前也射了幾枚飛彈到南海示威。
好像在展現他們的軍力軍威。台灣也有一些人在唱合。
隨著中國經濟的掘起，中國的軍力也漸漸加強。他們許多的軍事武器也逐件增強。國內的新聞媒體有多有報導。但是其中也有很多是假的。
我們在這篇和下一篇的兩文中，將就我們所知，指出一些有關中國軍事武器中的假的報導。我們將集中於三個領域：
1. 航空母艦
2. 戰機
3. 飛彈
限於時間，本文將只討論前面兩個議題。
其中，中國的航空母艦其實並沒有可用的飛機。俄國人在2018年指出，目前航空母艦上所用的飛機殲十五。因為太重，無法戴武器彈藥。只能空機才能飛得起。我們看到的消息，中國已經停產殲十五戰機。
另外關於戰機，目前主要的有殲十、殲十一、殲十五、殲十六及殲二十以及從蘇俄購買的蘇凱二十七、三十及三十五。除了蘇凱三十五我們沒有看到和美機交戰的紀錄，我們詳細的分析，認為都不可能是台灣戰機的對手。
中國的宣傳，其中很大的部分都是誇大的宣傳。他們的戰力遠遠低於他們的宣傳力。
他們只是紙老虎！
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