花蓮鴻德愛心基金會與門諾基金會共同攜手關懷花東地區的弱勢長輩，二十四年來除了除了定期捐款支持門諾基金會的服務事工，每逢年節鴻德愛心基金會更會組團親自拜訪弱勢長輩。春節前夕的2月3日，鴻德愛心基金會執行長魏東成、財務長莊正馨、候任會長曾元結、秘書羅世田等人即特別安排親自拜訪門諾基金會關心的弱勢長輩，由門諾基金會邱燕銀執行長帶領，親自贈送物資讓長者可以安心好好過年。

2月3日一大早，眾人在門諾基金會總會集合，帶著豐富的生活物資拜訪住在銅門部落的羅女士，她已經高齡91歲，是門諾基金會的送餐個案，另外還拜訪一位高齡93歲的涂先生，因為曾經遭遇嚴重車禍，身體狀況和記憶力都衰退，但看到前來探望的人很很有精神的用日語一直講：「謝謝！」



拜訪住在銅門部落高齡91歲的羅女士（右1）。圖／門諾基金會

門諾基金會表示，鴻德愛心基金會也是創辦於1997年， 如今兩會攜手守護花東偏鄉長者邁入第24年，來自鴻德愛心基金會的協助總計提供了送餐服務約8萬餐次、「緊急守護連線」服務6724人次、投入善款逾1300萬元、捐助2輛熱循環保溫餐車……等，並在響應「行動自助餐車」計畫的餐食費，來自他們的捐助使得門諾基金會無後顧之憂讓服務更好、更完善。



訪視高齡93歲的涂先生（左3），左1為鴻德基金會秘書羅世田，左2門諾基金會邱燕銀執行長。圖／門諾基金會

門諾基金會也表示，感謝鴻德愛心基金會對偏鄉長者的重視及關懷，因為這樣溫暖的關心，讓花東偏鄉的弱勢長輩能夠得到更好的照顧，期望未來有更多人響應這股理念，一起給予東部弱勢長者最深的守護。當時成立緣由即是希望可以協助偏鄉長者在出院後仍能有良好的照顧，因而將每年收到的會費全額捐助給門諾基金會，協助門諾基金會的服務事工，讓愛心發揮到最大的能量，幫助更多人。