拜登突然腳傷，有人認為這不是好預兆，老人體弱，拜登能否幹完一任，體力真的大有問題，而且越來越多證據顯示，大選舞弊政變和拜登脫不了關係，最近盛傳，歐巴馬已經被捕，司法部長巴爾也倒戈，力挺深層政府，很多傳說真假難分。

普丁和巴西總統最沉得住氣，依然不願意對拜登發出賀電，美國大選正陷入泥淖之中，到底誰是總統，仍然塵埃未定。

川普對政變早有預感

最近華府可以說是傳聞滿天，被指名是政變行動執行者的CIA哈斯佩爾和FBI的雷伊，兩人突然消聲匿跡，這種情況很不尋常，媒體猜測兩人已被囚禁，這兩人如果真如傳言所說，早已經被「深層政府」納入麾下，加入政變行列，那麼川普可以說是四面楚歌，長期與狼共舞。但是，另外的傳聞是川普早就把「深層政府」的政變行動，提早掌握並且布局，很巧的是，2018年，川普曾經發出一個行政命令，內容就是一旦遭遇內部政變的時候，華府的SOP行動指導方針，可見，川普早就知道2020大選，有可能發生大選舞弊政變，因此提早防範，而佛林將軍就是川普布下的所謂「大海怪」。

佛林在歐巴馬時代擔任國防部軍情報局局長，是川普競選時的顧問，川普上任後轉為川普所用，但是，2017年發生「通俄門」事件，剛上任才24天的佛林被判有罪而入獄，上週11月26日感恩節前夕，川普給予佛林特赦，但是，知道內幕的人說，川普早已經給予佛林自由，給佛林帶領一支軍事情報營勁旅，用來掃除華府內部叛變者的任務。

11月7日，德國法蘭克福CIA基地發生槍戰，「多米尼」伺服器隱身此地，槍戰原因是美國國防部35軍事情報營，在衝入美國CIA德國總部時，軍事特工和中情局人員發生戰鬥，有五人死亡，但是，無法知道哪一方人員，這項消息由麥肯金利中將揭露，證實了早先左派媒體所說的「假消息」，其實是真的，而且爭奪伺服器過程充滿凶險，未來，這個伺服器會在聯邦最高法院開庭時，做為呈堂證供。

很多跡象顯示川普雖然失敗，但是，翻盤可能性卻越來越高，當然，主導政變的「深層政府」也不是省油的燈，根據最近的消息，29日，主導「黑命貴運動」的執行長和「安提法組織」在開會中衝突，主要因素是路線問題，早先《大紀元》報導，「黑命貴運動」成員曾經向拜登索求官位，認為這次大選把拜登推上寶座，「黑命貴」功勞很大，但是，「黑命貴運動」也認為安提法成員，把運動帶向暴力搶劫，讓和平示威蒙上陰影，內幕人士說，當天開會，雙方衝突的真實情況，並非如此，根據軍事情報局掌握的消息說，如果最高法院審判大選舞弊，判定拜登無法當選，「黑命貴運動」將走上街頭，這是政變的B 計畫，安提法主張直接推動武力革命，這一點讓黑命貴感到害怕，所以才急著切割，「安提法」企圖由政變B計畫，把大選從文鬥變成武鬥，搞壞整個美國社會經濟，這也是中共慣用手段。



作者指出，「黑命貴運動」已經失去本質，從反種族歧視變成反政府。示意圖／Pixabay，BBC中文網，民報合成

黑命貴運動是B計畫

事實上，長達半年的「黑命貴運動」已經失去本質，從反種族歧視變成反政府，而且中共的「華人進步會」資金介入後，運動更加暴力，更妙的是，這種運動竟然支持拜登，如果拜登無法當選，黑命貴運動會再度上街，但是，又擔心安提法加入後帶來暴力，因為，川普已經排除艾斯培，目前正在調動軍隊，預防「黑命貴」的暴力運動，到時候真的安提法發起武裝革命，街頭上就會出現軍事平亂。

民主黨全國選舉委員會也不願意祝賀拜登，連副總統當選人賀錦麗，還待在參議院，不打算辭職，這一切越來越奇怪，但是，明眼人可以看出，好事情正朝正面發展，當愛國者出現，美國必然會度過這一場政變危機，尤其是「大海怪」佛林已經現蹤了。

川普說，打官司不是為自己，而是為了美國，這句話令人激勵，如果共和黨把這次舞弊照單全收，未來，共和黨將被排除在選舉之外，美國走向獨裁專政，指日可待。

看到美國被紅色滲透的亂局實在感傷，流亡美國的歷史學者辛灝年說，「現在的美國就如同1949年的國民黨政府」，越看越像啊。