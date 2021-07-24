每年農曆6月24日是關聖帝君的聖誕，也是俗稱的「大溪大拜拜」，結合熱鬧的慶典與遶境儀式，讓大溪的歡樂氛圍宛如過年。

1915年至1916年間，在地紳商為恭祝大溪普濟堂關聖帝君聖誕，邀集各方鼓樂、藝閣舉辦遶境儀式。直到1917年，在地礦工為感念關聖帝君點金成功，組成同人社參與遶境，並陸續由當地木工、商人及農民等各行各業的人，本著虔誠信仰與感謝神明的心意，自動自發組成「社頭」，學習陣頭技藝，發展至今已成立31個社頭參與遶境儀式，而「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典暨遶境儀式」也在2011年登錄為桃園市無形文化資產。

2018年，在大溪木藝生態博物館的推動下，打造出跨越當代設計與民俗信仰的慶典品牌「大溪大禧」，將原本一天的聖誕儀式延伸為將近一個月的系列活動，以新型態的地域慶典演繹傳承百年信仰文化，讓更多人看見大溪豐富多元的風土人情。



普濟堂「恭祝關聖帝君1861周年聖誕慶典暨遶境祈福活動」-巡遶境祈福。圖／桃園市政府

社頭文化見證地方信仰

座落在大溪老街的「普濟堂」，是桃園在地重要信仰中心之一，每年農曆6月24日的遶境儀式，更是地方上具有代表性的宗教慶典活動。「624慶典至今已有百年歷史，大溪各行各業組成的社頭都會共襄盛舉，例如木器同業組成墨斗陣、零售商人以大算盤為代表，各個社頭都別具特色。」大溪普濟堂主任委員謝昌明說，遶境活動當天，遠在外地工作的大溪人都會專程返鄉參加，熱鬧慶典全城動員，因此慶典被視為是「大溪人的第二個過年」。



普濟堂是大溪重要信仰中心，迄今已有百年歷史。圖／桃園市政府

大溪木藝生態博物館自2015年舉辦「大溪文藝季」，嘗試以關聖帝君慶典暨遶境儀式與大溪在地社頭發展特色為主軸策劃活動，讓延續百年的地方慶典不因時光流轉而逐漸式微。自2018年起，以「大溪大禧」重新定位打造在地慶典品牌，立基於慶典及傳統遶境，融入當代設計，展開為期2至3週的系列活動，讓更多人認識「迎六月廿四」背後蘊藏的歷史故事及豐富的文化內涵，並有參與體驗的機會。



普濟堂陣頭活動。圖／桃園市政府

「聽見夜練傳來的鼓樂聲，不自覺地情緒也會變得高漲，期待著慶典趕快到來。」桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧表示，在遶境儀式舉辦的前一個月，每晚都會有社頭聚集在普濟堂、福仁宮及各社館「夜練」，社頭的成員來自各行各業，一到晚上就卸下白天的職業身分，集結在廟埕，認真練習將軍步，震天響的鑼鼓聲和北管陣，讓觀者提前感受節慶的氛圍。大溪大禧圍繞著6月24傳統，在遶境儀式開始前，發展前祭活動為百年慶典暖身，除了整合宗教慶典、串聯社區社群，也融入設計，為傳統信仰說故事，並策劃系列活動，創造全方位的城市慶典體驗。



不同於一般陣頭，社頭是居民自發組成的組織，深深扎根在地信仰。圖／桃園市政府

當代設計與百年傳統對話

「以傳統文化的純粹本質，作為設計的核心思想，是傳統與當代對話的第一步。」擁有多年參與大溪大禧總體策劃的經驗，衍序規劃設計顧問有限公司主持規劃設計師劉真蓉認為，在設計力加入後，為傳統的地方慶典打開時間、空間及文化性之間的連結。每年都有不同的主軸和精彩的策展，例如《將軍與我》攝影紀錄展，以真實角色的挖掘與重現，表現人和信仰連結的文化本質；《給孩子的遶境學》以有趣的體驗活動，讓民俗信仰透過教育與設計啟發更多想像。



大溪大禧-普濟堂聯名平安符連3年款。大溪大禧運用設計力展現信仰生活，將傳統平安符變為時尚潮流。圖／桃園市政府

大溪大禧以信仰本質為核心，在發掘、研究並復興逐漸消逝的珍貴信仰風俗過程中，找到傳統與創新之間的平衡點。劉真蓉希望，藉由設計力量，讓無形文化資產有更多的轉化形式，無論是結合社頭技藝和當代表演藝術，或是特色市集、主題展覽，甚至是立體繪本書、周邊商品等，引導公眾認識關聖帝君信仰，並且深入瞭解大溪百年遶境文化。

打造在地節慶潮流品牌

謝昌明說，「每年的關聖帝君聖誕慶典和遶境儀式，不僅是大溪的重要盛事，更是大溪人的驕傲。」近年來，藉由「大溪大禧」城市慶典品牌，讓地方性的傳統慶典擁有全國知名度，也讓許多在地年輕人共同參與遶境儀式，重新認識並且認同家鄉的信仰文化。

「大溪木藝生態博物館的參與，就是要讓這件事情變得更有趣。」陳倩慧說明，將信仰文化變成教育推廣內容是博物館的功能之一，以大溪特有的社頭文化為例，除了在2019年特別邀請設計師將傳統元素延伸，設計出穿戴方便的小將軍盔甲，引領孩子在有趣的體驗活動中，認識大溪百年信仰文化，在今年即將開幕的「六廿四故事館」，也可以看見大溪人和在地社頭為關聖帝君慶生的故事，以及藝陣教育推廣活動。

大溪大禧不僅跳脫地域性的展演方式，2020年更加入新型態的線上遶境，運用「關公Online」網站的線上傳播力，讓無論來自哪個國家或城市的人，都可以觀看參與，一起感受這個城市慶典的熱鬧氛圍。未來，大溪大禧將會持續導入更多創新的策展與設計思維，讓傳統文化向下扎根，推動在地社群動能，將兼具傳統信仰精神與當代設計思維的城市慶典，打造為國際節慶潮流品牌。



「大溪大禧」讓將軍傳統拜廟步伐與當代表演藝術共演，展現傳統文化新魅力。圖／桃園市政府

※本文轉載自 《桃園誌》No：73