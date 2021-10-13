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每日國際焦點
日本自民黨推出31日大選中心政見，聚焦於防疫，重振中產階級，以及對抗中國威脅。
歐盟推動醫藥供給減少來自中國等獨裁國家比重。
美國眾議院通過暫時提升政府借貸上限。
以色列反對美國於耶路撒冷建立巴勒斯坦大使館。
日本
自民黨推出31日大選中心政見，聚焦於防疫，重振中產階級，以及對抗中國威脅。
南韓
美國通用汽車與南韓LG對LG電池問題造成Bolt電動車回收導致20億美元損失的賠償事宜。估計LG可能賠償19億美元。
三星集團副主席李在鎔承認非法施打鎮靜劑丙泊酚。
北韓
金正恩稱面對美國與南韓威脅，必須增強軍備。
中國
四大地尺開發商恒大、花樣年、碧桂園和新力控股都已經陷入困境。
印度
軍警於喀什米爾掃蕩民兵擊斃5人。數百印度人逃離。
澳洲
與美國NASA簽署協議，澳洲製月球車將加入未來NADA太空登月任務。
紐西蘭
第一季GDP增1.4%後，第二季GDP續增2.8%。
菲律賓
圓規颱風侵襲9死11失蹤。
馬來西亞
希望東南亞國家對美英澳協定有共同明確立場。
新加坡
英國航空母艦伊莉莎白女王號12日離開，結束3個月亞太派遣。
緬甸
英美菸草退出緬甸市場。
俄羅斯
表達反對日本首相岸田對北方四島主權的聲明。
阿富汗
美國國務院表示與塔利班針對人道援助方面談判很有進展。
歐盟
推動醫藥供給減少來自中國等獨裁國家比重。
將給予阿富汗與鄰國額外7億歐元緊急援助。
英國
倫敦與東南地區十分之一的加油站仍然缺油。
法國
總統馬克宏推出「法國2030」300億歐元投資計畫，投資包括綠氫、低碳飛機、小型核子反應爐。
德國
能源巨擘E.ON暫停與住宅用戶簽訂新天然氣合約。
俄羅斯
開發蘇愷57戰機發射高超音速反艦飛彈。
瑞士
半數長照人員認為薪水太低，40%認為工作壓力過大。
西班牙
拉帕爾瑪島火山岩漿逼近社區使700多居民撤離。
波蘭
總理Mateusz Morawiecki表示波蘭無意脫歐，抨擊反對黨誤導。
捷克
執政黨表示接受敗選將準備擔任反對黨。
挪威
隨著疫後經濟復甦，2022年將大幅減少自主權基金支出。
美國
眾議院通過暫時提升政府借貸上限。
巴西
慶祝里約熱內盧救世基督像完工90周年。
阿根廷
政府要求先出清穀物現貨。
智利
因馬普切原住民衝突，宣布緊急狀態。
以色列
反對美國於耶路撒冷建立巴勒斯坦大使館。
沙烏地阿拉伯
要求外商本地化需達70%才能接政府標案。
土耳其
天然氣需求大增，然而160億立方公尺年採購合約將到期，將可能有短缺問題。
敘利亞
土耳其情報單位協助伊拉克逮捕藏身敘利亞的伊斯蘭國領袖。
索馬利亞
聯合國判決與肯亞邊界爭執，大部分對索國有利。
奈及利亞
央行禁止銀行經營加密貨幣，但加密貨幣仍在奈國盛行。
福和會官方網頁：www.fratwn.org