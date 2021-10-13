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每日國際焦點

日本自民黨推出31日大選中心政見，聚焦於防疫，重振中產階級，以及對抗中國威脅。

歐盟推動醫藥供給減少來自中國等獨裁國家比重。

美國眾議院通過暫時提升政府借貸上限。

以色列反對美國於耶路撒冷建立巴勒斯坦大使館。

日本

自民黨推出31日大選中心政見，聚焦於防疫，重振中產階級，以及對抗中國威脅。

南韓

美國通用汽車與南韓LG對LG電池問題造成Bolt電動車回收導致20億美元損失的賠償事宜。估計LG可能賠償19億美元。

三星集團副主席李在鎔承認非法施打鎮靜劑丙泊酚。

北韓

金正恩稱面對美國與南韓威脅，必須增強軍備。

中國

四大地尺開發商恒大、花樣年、碧桂園和新力控股都已經陷入困境。

印度

軍警於喀什米爾掃蕩民兵擊斃5人。數百印度人逃離。

澳洲

與美國NASA簽署協議，澳洲製月球車將加入未來NADA太空登月任務。

紐西蘭

第一季GDP增1.4%後，第二季GDP續增2.8%。

菲律賓

圓規颱風侵襲9死11失蹤。

馬來西亞

希望東南亞國家對美英澳協定有共同明確立場。

新加坡

英國航空母艦伊莉莎白女王號12日離開，結束3個月亞太派遣。

緬甸

英美菸草退出緬甸市場。

俄羅斯

表達反對日本首相岸田對北方四島主權的聲明。

阿富汗

美國國務院表示與塔利班針對人道援助方面談判很有進展。

歐盟

推動醫藥供給減少來自中國等獨裁國家比重。

將給予阿富汗與鄰國額外7億歐元緊急援助。

英國

倫敦與東南地區十分之一的加油站仍然缺油。

法國

總統馬克宏推出「法國2030」300億歐元投資計畫，投資包括綠氫、低碳飛機、小型核子反應爐。

德國

能源巨擘E.ON暫停與住宅用戶簽訂新天然氣合約。

俄羅斯

開發蘇愷57戰機發射高超音速反艦飛彈。

瑞士

半數長照人員認為薪水太低，40%認為工作壓力過大。

西班牙

拉帕爾瑪島火山岩漿逼近社區使700多居民撤離。

波蘭

總理Mateusz Morawiecki表示波蘭無意脫歐，抨擊反對黨誤導。

捷克

執政黨表示接受敗選將準備擔任反對黨。

挪威

隨著疫後經濟復甦，2022年將大幅減少自主權基金支出。

美國

眾議院通過暫時提升政府借貸上限。

巴西

慶祝里約熱內盧救世基督像完工90周年。

阿根廷

政府要求先出清穀物現貨。

智利

因馬普切原住民衝突，宣布緊急狀態。

以色列

反對美國於耶路撒冷建立巴勒斯坦大使館。

沙烏地阿拉伯

要求外商本地化需達70%才能接政府標案。

土耳其

天然氣需求大增，然而160億立方公尺年採購合約將到期，將可能有短缺問題。

敘利亞

土耳其情報單位協助伊拉克逮捕藏身敘利亞的伊斯蘭國領袖。

索馬利亞

聯合國判決與肯亞邊界爭執，大部分對索國有利。

奈及利亞

央行禁止銀行經營加密貨幣，但加密貨幣仍在奈國盛行。

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