台灣全面境管第一天，許多民眾趕著返台，防疫人員不敢鬆懈，站在防疫最前線守護國門。圖/取自陳其邁臉書

昨天是台灣封境第一天，從全球各地返台國人以萬人計，機場防疫人員各個嚴陣以待，絲毫不敢鬆懈，行政院院副院長陳其邁昨晚親自到桃機視察，向第一線的防疫人員致謝。同時也將這些深夜還站在防疫最前線，盡責守護國人健康的美麗身影PO在臉書，希望大家「記得跟辛苦的他們說聲謝謝」。

陳其邁PO文表示，昨天下午5點半開完國安基金會議，決議授權動用資金執行市場安定任務，又開了另一個會之後到桃園機場，了解目前通關檢疫狀況。到達現場時，剛好有一班航班要降落，全場正準備著迎接回家的國人。

他說明，旅客到站，第一關會先檢查旅客電話。第二關詳細檢查居家檢疫單、填寫資料。再來由CDC防疫人員做衛教告知檢疫注意事項。假如有症狀，就在現場採檢後送，也備有防疫計程車、防疫巴士，讓防疫更無漏洞。



行政院院副院長陳其邁到機場向第一線防疫人員道謝。 圖/取自陳其邁臉書

他解釋，入境檢疫系統的應用，是旅客在起飛前或落地後，透過掃描QR Code、線上填寫健康聲明書，加快入境通關、且提高資料正確性。

陳其邁描述，晚上了，移民署國境大隊、航警局、以及疾管署檢疫同仁、海關人員、機場同仁都忙碌了一天，臉上帶著疲憊。「CDC巫主任告訴我，今早4點防疫相關人員已開始就定位，凌晨五點開始湧入第一波約2000多人入境人潮後，一直忙碌到現在都沒有空休息。」



境管第一天，國人返台暴增，深夜了，還是擠滿人。圖/取自陳其邁臉書

文末，陳其邁說，「全面邊境管制第一天，謝謝第一線的防疫同仁。辛苦了！」他還特別標註「當你遇到防疫人員，記得跟辛苦他們說聲謝謝。



行政院副院長陳其邁到機場慰問第一線防疫人員。圖/取自陳其邁臉書



前線防疫人員不敢鬆懈，防護衣穿好，守在最前線。圖/取自陳其邁臉書



全面境管第一天，機場設置了檢疫電子系統，方便國人。圖/取自陳其邁臉書