門諾基金會自1997年成立以來，結合社工、護理、復健、營養，與特殊教育等專業同工組成團隊，積極投入年長者與身障者的照顧工作，在後山的縱谷與海角間默默守護著需要的人。經過二十四年的努力，累積多年的多元照護經驗，終於在今年度越過中央山脈，在西部設立首個服務據點——銀髮悠活園區，希望將對長者及身障者的照護服務帶給西部民眾。今日（12月9日）上午在美善基金會帶領長輩群熱血戰鼓表演的歡慶聲中，銀髮悠活園區正式揭開序幕啟動服務。

銀髮悠活園區有52床的健康銀髮老人住宅、開辦長青學苑課程，以及開辦週一到週五（半天）的日照中心服務，在台南甫推出就已經接獲鄉親熱烈響應，目前長青學苑有約15位長者參與，日照中心約有4位長輩使用服務，而未來12月中旬以後，將有長輩陸續入駐銀髮住宅。

門諾基金會陳永興董事長與蔡芳文副董事長，率領董事群及門諾基金會邱燕銀執行長共同出席慶賀，台南市黃偉哲市長、社會局陳榮枝局長以及多位市議員皆十分重視，到場共同見證臺南市老人照顧服務邁向新里程碑。現場貴賓雲集，包括在地里長以及安南醫院林聖哲院長、新樓醫院劉啟舉院長、永恒獅子會、古都獅子會、仁愛獅子會、北門獅子會、成功獅子會、台南菁英扶輪社、同富工程廠商聯誼會、IMC台南市國際工商經營研究社等都共襄盛舉，相當熱鬧。



門諾基金會台南悠活銀髮園區開幕式中美善基金會獻上擊球表演。圖／門諾基金會

黃偉哲市長在致詞時表示台南人口老化非常嚴重，這三年來台南市的高齡人口從27萬5千人成長到31萬8千人，可見未來長期照護將會是台南市社會局的挑戰。黃市長特別感謝門諾基金會從西部服務到東部，相信銀髮住宅1萬5千元月租的輕收費，會是台南市的長者福祉。



黃偉哲市長（左）與門諾基金會董事長陳永興（右）共同合影。圖／門諾基金會

台南市社會局表示，安南銀髮悠活園區的前身係原市立仁愛之家，地址位於安南區長和路2段，前臨安南醫院，後有6,000坪綠地，原市立仁愛之家裁撤後，市府積極整頓園區設施並進行建物耐震補強，除上述銀髮住宅、長青學苑、日照等服務，並開放圖書交誼室、體適能室及韻律教室供鄰近社區民眾使用，讓園區享有更多社會交流及資源共享。



台南銀髮悠活園區舉辦長青學苑，設計多種適合長輩們參與的課程，提升長輩們的生活幸福感。圖／門諾基金會

社會局陳榮枝局長表示，銀髮悠活園區不僅有優質長照服務，並提供豐富充實的健康促進活動及高品質具尊嚴的居住環境，讓居住在此的高齡長者，能持續社會參與，終身學習、貢獻所長，當老師也當學生！讓台南的長者有融入社區群體、厝邊頭尾聊四方的日常，能正向提升長輩們的生活幸福感。

門諾基金會董事長陳永興表示，門諾基金會約花兩千萬大力整修銀髮悠活園區，欣慰見到今日成果。



門諾基金會台南悠活園區開幕，黃偉哲市長（左）與門諾基金會董事長陳永興（右）共同合影。圖／門諾基金會

銀髮住宅每月住宿費（含伙食）為1萬5,500元，並補助經濟弱勢民眾30%至50%月費，相信能讓安南區長輩都享用到優質服務。陳永興董事長並特別感謝永恆獅子會吳心柔會長，集結會友資源，捐助一百萬元揖注門諾基金會愛心輔具銀行在台南服務，陳董事長說，銀髮悠活園區只是門諾在台南的第一步，未來將視情況將基金會在東部的服務例如送餐、居家服務、愛心輔具銀行等服務帶到西部。門諾基金會長期以來受到全國的捐款人幫忙，基金會也會繼續拓點，讓西部的弱勢長輩也能享受到門諾基金會24年來長照服務的經驗。



永恒獅子會表示將捐助100萬給予門諾基金會台南銀髮悠活園區進行愛心輔具服務。圖／門諾基金會

門諾基金會台南銀髮悠活園區

地址：709台南市安南區長和路二段36號（安南醫院旁）

電話：06-3556788