台灣語文的研究，是紮根的工作，如果沒有真正的台灣文化，我們還有什麼理由跟對岸爭「一邊一國」呢？（〈 地平線的另一端 〉姚榮松《厲揭齋學思集》頁37）姚榮松教授（左）。圖／擷自國家教育研究院網站，網路，民報合成

姚榮松老師，我最早的印象，是國文系主任常要找的對象。每當有不會華語的人客到系辦公室，助教便叫：快找姚老師來翻譯！那大約1978年，他開始當講師的時候。從來，師大國文系除了大一英文外，沒有一門外語的課程，清寒學生畢業，就是有教書的頭路，要出國留學的鳳毛麟角，國文系課程結構，是中國的、古典的，缺乏當代的、世界的。

那時姚老師剛去康乃爾大學研究1年回來。難得他有超強外文能力可考上教育部的公費留學，這在國文系研究生中是空前絕後的奇蹟，他在美國接受西方語言學的嚴謹訓練，決定以：上古漢語同源詞，作為博士論文題目，詞源學研究是現代語言學的重要領域，因而開始跨越傳統漢學聲韻之學的窠臼，而且也為他後來研究和古漢語密切關聯的台語創造了有利的條件。

姚老師是才子，系狀元。國／中文系，是國民政府來台用以培養宣揚中國傳統文化的中學師資，除小學（文字、聲韻、訓詁）外、亦必修辭章、義理。姚老師於小學之外，也有許多關於文學和思想的著作，他是博學多能的通才。後來才專攻小學而語言學，因而大放異彩。語言能力的突出，英文之外，又有教育部法文的合格證，使具有深厚漢語漢字根基的年輕國文系教授，可以馳騁於英文系擅長的現代語言學的天地之中。1984年他又到全球首屈一指的哈佛大學燕京學社作訪問學者一年，巧我比他早一年到京都大學研究、教學也一年，這是首次，我年又大他七歲。

在這一段時間，我們兩人常同時獲得國科會的論文獎，當時系裡申請人不多，得獎人更少，也許這個原因，於1988年5月我們二人同時應邀參與接手《國文天地》雜誌社，並成為編輯委員，我們有互動的平台，我們有共同追求學術，重視台灣文化的理念。同年7月，我們和中研院學界到香港參加紀念羅香林學術研討會，發表論文，這是首次一起出國。後來在編教科書時，又和他與陳萬益教授等編輯共遊琉球。

難忘的1992年春，許俊雅教授那年以首位台灣文學論文得到博士，我在系務會議為她提案開「台灣文學」選修課，而群起反對，幸好在姚老師仗義執言下，終於獲得通過。這是小故事，卻是大歷史。

1990年代起，姚老師活躍於台灣聲韻、語言學界，推動 學術活動、論述，厥功甚偉。這是我陌生的領域。

1993年8月，我出任師大人文教育研究中心主任，全力推展台灣本土文化的研究和教育。推動台灣學的國際化，籌備召開未曾有的台灣文化國際學術會議。並即時和台北縣政府合作，接受委託教師到人文中心研習台灣文化課程，包括閩南話概論、客家話概論……，這需要姚老師的幫忙。

他正好同年獲國科會獎助，到法國巴黎社會科學高等學院東亞語言所研究一年，他有機會研究法國國家圖書館收藏的敦煌《切韻》殘卷，發表論文，成績斐然，結交了歐洲許多著名的漢學家。1994年回來後，在中心開〈閩南語概論〉課， 連續好幾年。而我94年接著也請假到東京大學半年（國科會原為1年）， 12月我回台灣主持第一屆台灣文化國際研討會，多達五十八篇論文， 鬧熱無比。姚老師發表〈閩南語書面語漢字的類型〉，尤其兼論〈漢語方言文字學〉，這實是：〈台語漢文字學〉的架構。我發表在東京寫的〈台灣文化的理論建構〉，我倆論文皆有時代的指標性，特別是姚老師是在創構台灣語言學的—門新學科。

我在人文中心五年，舉辦好多學術會議、論文比賽、人文講席、藝文活動…姚老師多所參與、協助，他還製作《閩南語教學錄影帶》是高中輔助教具。1998年我為師大提出編撰一部台灣文化百科：《台灣文化事典》，姚老師為編輯委員，負責語言的詞條。2004年這部空前亦可能絕後的台灣百科全書，終於出版。

和姚老師鬥陣最久最有意義的功課：1997年教育部開放教科書， 南一書局有膽找我主編國中國文教科書，姚老師是不可缺的，與幾位在各領域比我更内行的本土實力派编委，共同打造含有台灣元素的六本國中現代語文教材，而贏得了多年市場的首選。一個月有多次的嚴謹的編輯會，每次都是他帶來最多的參考資料，甚至抱了一堆書，幫忙解決不少字音丶詞彙的問題。我們一直在南一編輯桌邊相處了六、七年。

其間，在2001年，我、他與許俊雅教授三人，共提出申請〈台灣文學系〉。在師大保守的處境中，簡直是與虎謀皮，校內即被退回。第二年，我們改申請〈台灣文化及語言文學研究所，目的是為未來擴大成為台灣研究學院，客觀因素，幸運的經教育部通過，2003年招新生。從無到有，阮三人辛勞的的籌備，台文所聘請全國最好的師資，但直到9月8日曹永和院士開學第一堂課的前3天，仍然沒有教室。真是篳路藍縷，以啟學林。我所長一年退休，到長榮大學，姚老師接任，他創辦進修班，造福不少台語菁英，有機會進修，得到學位，而提升母語教育的素質。還與長榮合辦主題李喬研究的第五屆台灣文化國際會議，並出版精緻的論文集，寫一篇體大思精的序文，李老師稱讚備至，感動萬分。姚老師本是位完美主義者。

2012那年姚老師自師大退休，我也離開台南長榮。我們每年仍舊共同繼續在推展母語教育，我是七星文化基金會董事，每年年底，辦理小學台語演講比賽，都請姚老師幫忙擔任首席評審，到去年離職為止。

畢竟姚老師是國際級的學者，今年2020年 2月又應聘到英國威爾斯大學最著名的三一聖大衛大學Lampeter校區漢學院講學，當時台灣疫情已陷緊張，我恭喜他飛往聖地，不料4月 l i n e 說：全英鎖國，店舖關閉。歐洲大量確診，我真擔心他們父女，我說：可以寫英倫蒙難記，6月底完成教學，平安回台，10月要出版書，不是蒙難記，而是這一部名山巨著《台語漢字與詞彙研究論文集》， 而且邀我寫序，榮幸又慚愧。

我上國文系時，還喜歡文字、聲韻這兩門最需要老師教的課程。我曾以毛筆寫〈中國文字的變遷〉一文得到教育部徵歷史論文獎的大專組第一名，獎金之外，師大還記大功。聲韻學用董同龢《中國語音史》，初知由近而遠的漢語流變。考研究所，硬讀黄侃、林尹聲韻的著作，對聲、韻母分類尚有心得。研究所畢業 學科考試，沒有監考，我聲韻的答卷，還被兩位同學抓去抄！另外由姚老師新著引一書，想起1973年起近十年，我在三民書局編《大辭典》，除了暗加台灣史地名，遍找古漢語，今猶存於台語的字詞，特別補上台語的意義，可能有上百字、詞。但不敢明寫台語兩字。如鼎、箸、交關、 青盲、凌遲、伶利、才調、周至…。《大辭典》並不流行，不料姚老師廣集文獻工夫，居然也引用該書。虛幻的回憶，並沒有改變我逐漸離開文字聲韻之途的事實，比諸姚老師等語言大師的老友，我已是門外漢，我何敢對本書贊—辭。

本書包括漢字丶詞彙、句法詞義 三部分的研究論文有24篇，我有興趣要嘗試逐一拜讀，奈何是能力、體力丶時間？

本書開宗明義：〈文字是語言的陳跡，只是古文明的糟粕，……少數人的工具，語言才是全民的。〉深得我心。十幾萬年來的智人，到約五千年前文字之興，絕大多數的人類時空，都沒有文字，語言學者可以輕易看透，然而大學的中國文學史、中國哲學史，不知有多少任課教授能提醒：文學、哲學的內涵 ，本來是超文字的，今天留下來的文本，只是軀殼，是那個時空中極少部分輾轉書寫成文字而保留下來的。文字之前，不知又經過了幾種語言的轉變。詩經國風，廣大地域的異語，是經過翻譯、改寫的。〈木蘭辭〉原是阿爾泰鮮卑語。諸子百家，多不同民族語言，而用漢字傳世。所以姚老師說出文字的底層是語言。所有的民族都有語言，無不是方言，卻大多沒有文字。但是這要探討上古沒有文字的各民族的語言，可能很困難，只有子書的詞語、句法，留些線索。

姚老師個性沉穩，心細持恒。博覽群書，古今不捐。他有現代語言學的深厚基礎，從上古漢語到中古韻書《切韻》、《廣韻 》，以及北方雜劇興起、入聲漸消失的《中原音韻 》，無不有專門的論述。下逮清代漢學、…章炳麟、黄侃之。

古音之學，及近代漢語學者著作，亦多涉獵，這積累出他深研貫串古漢语的台語的成就。他文思澎湃，學術論文的湧出如他家鄉濁水溪，滾滾不絕。

整本論文實際大半與閩南語相關，具體說，作者很早就回歸以台語漢字為研究的主體，可以從他〈 兩岸閩南語認定本字的差異〉可知。尤其他說過 ：

個人由傳統文化的教學轉入台灣語文的教學， 是個人思想世界的成長和轉化，… 全球化下的台灣應該走出自己的路。台灣語文的研究，是紮根的工作，如果沒有真正的台灣文化，我們還有什麼理由跟對岸爭「一邊一國」呢？（〈 地平線的另一端 〉《厲接齋學思集》頁37）

壯哉！斯言。我不禁方寸熾熱，熱淚盈眶。

我多強調文化，他更專精深入文化的内在生命：語言。沒有自己語言，就沒有自己文化。這是鐵律。

因此我敢臆測，由本書和其他姚老師的、我所知有限的著作，他的一連串千秋大業的論述體系的目標：

一、建構〈台語漢文字學〉。他長期追尋台語漢字本字、本詞的方法和理論。本書多篇的音轉學、詞源學……等方法學，最終主要是要來追尋台語字、詞的本字、本詞、本語法。他說：〈考本字，探詞源〉，就是包括形音義的台語漢字文字學。

二、建立台語漢字的規範／標準。台語沒有文字，注定死亡。全羅馬字，廢漢字， 如越南，我們已失去二百年前台灣文盲時推行的良機。至於是用台羅，且不談。但長期民間台語歌謠、詩文的漢字不一，漢字總要合理的標準化，台語漢字才能拓展、生存。標準化的規範，也要如上述理論的基礎，這是姚老師偉大學術使命， 他已經為台灣跨出了一大步。

姚老師好書、買書。我能及。但隨時收集資料，或能及。隨時手作記錄，就非我能及。他論文引用原始资料，都地毯式的收刮集结，上窮碧落下黃泉，這態度與我相同，但實際上我不如他，我－生只求絕對不抄襲、不用二手資料。論文都要有原創性，全查原典。為查一事、一人，翻開的各式各樣書，疊滿客廳，真是獺祭。我多用古籍，姚老師連眾多近人之作，也一網打盡，或許可以藉口我們研究性質有異。

現在我引用三十年前，他一篇經典之作《 閩南話書面語漢字規範原則》（本書Ｐ．11），來欣賞他論文的旁徵博引，又有邏輯系統的高度。此文構思周延，有我上述的這兩個目標，論文大要：

（一）、首先應用的歷史文獻。又細分5類：１ 最早的閩南語漢字，有明嘉靖刊《荔鏡記》戲文、 吳守禮的《綜合閩、台語基本字字典》。２《 彙音妙悟》…等泉、漳、厦、潮州語的文獻。３台灣南管曲文、歌仔册、流行歌。４台灣鄉土文學及 相關字典。５ 日本時代的台語教材、辭典。

（二）、漢字類型：1.正字。分：正字、準正字、同源字。2.方言字。分：新造字、新義字。3.借音字。4.借義字。5.擬音字。

以上分類，是依漢語言學流變的聲韻，及漢字學者意見所作的詳細分類，並舉台語漢字作證，是本論文所謂規範的重要依據。

三、漢字選用原則的評估

引三位海內外學者 ：鄭良偉、洪惟仁、許極燉的台語漢字著作中 ，對選用漢字的原則和看法，一一加以評論。

這篇很宏觀的論文，能集思廣益 ，收集學者選用台語漢字的看法，才能更正確的做出結論。

四、閩南話書面漢字規範原則

1.標準化不是一元化。2.語音系統化的優先考慮。3.保持漢字的優點。4.約定俗成與不造字的原則。5.虚詞須通盤規劃。

這裡也舉出許多例證。



作者（左）回憶有一段時間與姚榮松（右）兩人常同時獲得國科會的論文獎。圖／擷自莊萬壽臉書、國家教育研究院網站，民報合成

五、結論有三：字源原則、俗字原則、借音原則。

這篇論文，已顯現出姚老師的學術企圖心，三十年前的功力，已極驚人。從歷史文獻看，最早400多年前的泉州《荔鏡記》陳三五娘傳奇戲文及稍晚的唐山閩南音書，最後，渡海回到台灣本土的歌仔冊 、流行歌，取材回歸台灣，而亦多以台語為例的思考來分類。至於三位學者，乃是著名的本土台語權威。姚老師實則全心行向台語之路。及至199４年在人文中心的國際會議 ，進一步發表的〈閩南語書面語使用漢字類型的分析〉一文，即以〈漢語方言文字學〉為副題，這就揭櫫了上述姚老師的兩個學術目標。本書各篇論文的內涵意義，如：歌仔册丶台語小說丶楊青矗國台語辭典…等等台灣味十足的題材，相當程度是可以聯接其中的任一目標。最有趣味性的〈台語溯源〉就是依規範在選用本字、本詞。

語言起於人類原始社會，很晚才有國家丶政治力的形成，所謂的雅言、官話、國語、標準普通話…在所屬時代都是上層的語言，閩南語的底層，姚老師有追到古越語，2000年前長江下游以南，約至紅河，是百越各族住地，屬壯侗（傣）語系（Ｔai k a d a i 台—卡岱），被漢語族征服同化後，成為今吳、閩、粤語等等已消失的底層 ，我感興趣的是姚老師轉引台語〈骹〉一字，有南島語源（見ｐ.481），我問印尼小姐，果然是kaki，但好像是孤証。現在台灣人DNA基因檢測，絕大多數是古越人台卡岱與南島民族的混血，當然骹音不是始自台灣，中國是南島語系的發祥地？古百越人如何與南島民族在中國交會？現台語是先人古越語被清洗後的新語言，如今又面臨中國北方官話的清洗。我以為台灣對語言樹枝的分類，要國際化。中國是把領土内的語族、語支、獨立的語言，都叫方言 。

台語母語學校教學已行之多年，台語主要以漢字教材，漢字寫法不一，教育部 遂在2001年成立《 台灣閩南語常用詞辭典》編輯委員會，請姚老師擔任總編輯，正得其人。經過四年，試用、修正。2008年正式公告，共1萬5千詞條，使學校教台語教科書、媒體台語工作者，有可依循的台語漢字標準字，姚老師實現了半生的理想，為台灣本土語言教育立下新的里程碑。姚老師 2015年獲教育部〈推動本土語言貢獻獎〉，實至名歸。

我2017年聖誕節胰癌手術，真不知餘命幾何？能度過八十？承蒙姚老師與李筱峰教授等諸好友主編一本我生命終極關懷的《台灣文化之進路文集》並收〈 莊萬壽及其文化學術教育〉，全部近百篇文章。

姚老師有一篇編輯過程的長序，又寫〈台灣主體性的啟蒙師〉一文，真不敢當， 細數了我們共處的美麗歲月，感人肺腑。 確實，姚老師是我一生在學界共同推動台灣文化教育的最久最好的益友、伙伴。他是我的兄弟，阿母過身、囝仔结婚，都請我講話。我且能分享他學術的成就以及對台語的貢獻。

今喜逢本台語論文集出版，是姚老師建構台語漢文字學的歷史著作，我老病之軀，竭盡餘力，祝賀之外，也重溫我們昔日的快樂歲月。

（2020年 10月26日，做腸鏡之前夜於台北杭宅）