中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布，新增23例確診個案，總確診數達100大關，指揮官陳時中直言，新增的個案有3例令人擔憂，因他們在社區活動的時間比較久，感染源未知，風險較高。圖／陳惠卿（資料照）

全球武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情持續延燒，國內這2天確診數暴增，中央流行疫情指揮中心今(18)日又宣布，新增23例確診個案，總確診數達100大關，指揮官陳時中直言，新增的個案有3例令人擔憂，因他們在社區活動的時間比較久，感染源未知，風險較高。

陳時中表示，這次新增的23例，有11例是16日在機場就已經攔截了，有5例是居家隔離對象，1例居家檢疫者，3例很封閉行程，都儘速到醫院，屬有限接觸，但還是有3例於高風險個案，讓人比較擔心，包括案83，是一名來台旅遊的法國人，案94 ，有印尼旅遊史，以及案100 ，沒有出國史的本土案例，這些案例都在疫調中，會比較擔憂是因為空窗的時間比較長，這幾個個案會特別注意。

案83是法籍旅客，3月12日從法國來台，3月15日出現症狀，就醫進行採檢後確診，指揮中心指出，這名法國籍旅客來台旅遊，在台灣有朋友陪同在大台北地區旅遊，確診後住進負壓隔離病房觀察中。

案94在3月6日至12日跟先生去印尼峇里島，10日開始有喉嚨痛等症狀，12日從印尼回台，沒上班，一直待在旅店，之後返家，16日就醫採檢後確診，2個案例都在社區活動4日才確診。

至於案100是本土案例，一名20歲南部上班族女性，近期沒有旅遊史，家人也沒有症狀，12日出現喉嚨痛、頭痛，自行到診所就診，服用一些感冒藥物，但症狀沒有改善，16日再度就診，有發燒、咳嗽、喘的症狀，因症狀沒有緩解，17日呼吸困難，就到南部某家醫院掛急診，急診分流去處理，因臨床醫師警覺，發燒時間比較長，加上照X光有明顯肺炎，進行採檢在今天凌晨確診，送負壓隔離病房，目前感染源還無法掌握。