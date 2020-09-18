中國國民黨本來規劃推派前立法院長王金平代表出席海峽論壇，只是中國官媒將王金平中國之行定位為「求和」，引起台灣民眾反彈，中國國民黨為平息眾怒，乃要求中國官媒道歉，只是對方並未善意回應，逼得該黨取消此行，以免走向崩解的命運，只是此舉引來中國勢力（統派）反撲。

「21青連線」發起人王炳忠、蘇恆及林明正召開記者會，強調該影片主播李紅根本未提及「求和」二字，所謂「求和」僅是為了吸引注目而後製上去的標題。王炳忠說，該影片的標題上確實有出現「求和」，但這只是為了吸引注意力而製上去的網媒用語，何況「求和」本身是一個中性詞彙，當事人到底是要卑躬屈膝、投降或求饒，還是單純尋求、謀求和平，必須要從說話時的語境中去了解，而從李紅的語境中來看，她只是在描述民進黨政府否定九二共識及美國挑戰一中原則的事實。

中國官媒的「求和」說到底是指卑躬屈膝、投降、求饒或是單純尋求、謀求和平，是要由台灣的主流民意來解讀，不是「21青連線」說了算，而台灣主流民意的解讀端看中國官媒的回應。顯然的，中國官媒沒有對中國國民黨表達善意的回應，台灣的主流民意當然認定中國官媒有意羞辱中國國民黨，該黨瀕臨吹熄燈號，不得不依循台灣主流民意踩煞車。

統派心中只有中國沒有台灣

中國勢力心目中只有中國，沒有台灣，更不會留意台灣主流民意的反應。而中國國民黨的目標是要在台灣執政，而台灣已進入民主體制，要獲得政權就要主流民意的支持。中國官媒已激怒台灣主流民意，給中國國民黨帶來危機，因而不得不當機立斷，不派代表參加「海峽論壇」，以解除危機。

事實上民進黨並未獲得主流民意的支持，在2018年的九合一選舉才會崩解，一般人認定2020年的大選民進黨必定下台，總統大選開放直接民選後，蔡英文可能是第一個沒有連任的總統。選舉結果，蔡英文不只連任，得票還破紀錄，真的跌破專家的眼鏡。真相是主流民意並不喜歡民進黨，可是2020年的大選還是將選票投給民進黨，因為主流民意抗拒中國併吞，且認定中國國民黨走親中路線，其他小黨還不成氣候，只有民進黨會抗拒中國併吞。

統派心在中國，早就被台灣主流民意唾棄，各種選戰，他們只能與在台灣佔極少數人的同好相互取暖，不能擴展政治版圖，只能扮演北京政權傳聲筒的角色。可是中國國民黨卻有執政的機會，權力與腐化是一體兩面，長期掌握權力的民進黨腐化是必然的，中國國民黨當然有機會執政，然而其最大的障礙就是帶有中國的標籤，必須脫掉此標籤，才能獲得主流民意的認同。

王炳忠批評，如果中國國民黨因為害怕被貼上「舔共」標籤，那就乾脆加入民進黨，永遠都不會再有標籤。不過換另一個角度來說，統派人士真的那麼喜歡「舔共」，何不回歸祖國舔個夠？如此就不必在台灣扮演孤獨且無根的浮萍。



統派心在中國，早就被台灣主流民意唾棄。圖／林冠妙，民報合成