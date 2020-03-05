內政部長徐國勇今（5）日表示，防疫工作最為優先，「全國性酒測」暫時取消，但地方性酒測不打折，籲民眾勿以身試法。圖／民報資料照

武漢肺炎疫情嚴峻，內政部長徐國勇今（5）日表示，防疫工作最為優先，「全國性酒測」暫時取消，但地方性酒測不打折，籲民眾勿以身試法。

時代力量立委陳椒華今天質詢時指出，酒測時民眾吹氣都會噴到員警的手，讓員警很害怕；徐國勇表示，全國性酒測已暫時取消，但地區性的酒測有時候需要還是會做；至於酒測棒因為擔心容易會傳染，已經不使用，酒測器則使用單獨的吹嘴。

內政部表示，目前疫情嚴峻，防疫工作最為優先，除了保障員警執勤安全，警政署保一、保四、保五總隊等單位皆全力配合投入執行邊境防疫、居家隔離、檢疫訪查與協尋等防疫工作，因此，警政署已暫時取消全國性擴大臨檢酒測工作，但對於地區性酒測，警政署仍要求各縣市警局持續進行。

針對台北市長柯文哲及新北市長侯友宜的發言，內政部指出，地區性酒測仍持續進行，兩位首長恐未全面了解全國性及地區性酒駕取締工作的分別，也並未了解警察同仁在防疫工作上須承擔的重要工作。

此外，為避免傳染，已停止使用酒精感知器，且酒測吹嘴只會使用一次，絕對不會重複使用，每次使用前都會進行消毒，以確保酒測衛生。

徐國勇說，酒駕肇事造成不少家庭破碎，是民眾最痛惡的行為，酒駕零容忍，為防制酒駕，防疫期間，警察機關仍會以嚴格態度取締酒駕，以有效保障用路人的安全。

內政部提醒，一旦騎車或駕車酒測超標，將依規定處1萬5000元至12萬元的罰鍰，還可能坐牢，另自3月1日起，新一波酒駕新制上路，酒駕累犯者，重新考照後，車輛將會被強制安裝酒精鎖一年，籲民眾勿僥倖違規上路。