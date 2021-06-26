丁德貞（Elviva Valentin Martin）修女，1922年12月12日生於西班牙科爾多瓦，自小為虔誠天主教徒，高中畢業後立即加入天主教的耶穌孝女會成為修女，發願終身為天主服務，1945年她23歲時，被教會差派前往中國的安徽照顧孤兒，適逢二次大戰結束，中國陷入國共內戰，共產黨得勝後不歡迎外籍傳教士並迫害教會人士，所以1953年她隨著耶穌會其他教士來到台灣，起初她到竹東繼續從事照顧孤兒的工作，後來她得知樂生療養院的痲瘋病人需要幫忙，她就在1962年起前往樂生照顧麻瘋病人，一做就是四十二年，無怨無悔的每週至少兩次幫病人洗澡、擦背，她不畏懼病人的四肢常常有壞死、潰爛發出臭味，也不怕被感染，從來不戴口罩或手套，為了不傷病人的心，她幫病人洗澡時總會和病人閒話家常、說笑話，還幫病人準備乾淨的衣服，換完衣服更不忘稱讚病人「好漂亮！」這麼親切溫暖的對待病人，使得丁修女每週兩次來為院民洗澡成為樂生療養院民最期待和快樂的時光！院內有不少雙眼全盲的病患，他們雖然看不見但只要丁修女一來他們就能發現，並向修女撒嬌，他們說：「丁修女一在，空氣中就可聞出快樂的味道！」

痲瘋病人在過去由於社會的排斥和害怕都有滿腹的心酸和悲苦，丁修女常抱著病人安慰他們說：「別忘了世界上還有比我們不幸的人，不管遭遇什麼，天主愛您！」她就像是天主派來的天使，帶天主的信息給這些被社會遺棄的病人，甚至病人走到生命的盡頭將凋謝離世時，她總是不斷為臨終的病人禱告、祝福並給予他們支持和鼓勵說：「我們含笑告別吧！天主會接納你，給你永生的平安！」每逢聖誕節或過年，丁修女會來發紅包，也會捐錢給院民加菜，發壓歲錢，樂生療養院所有的院民沒有不喜歡丁修女的，大家說她是100分的「天使」！2005年，她獲頒「醫療奉獻獎」時，主辦單位感謝她長年照顧痲瘋病人的辛苦，她說自己很開心，一點都不覺得辛苦，因為院民帶給她很多快樂，她要向院民說謝謝，她已經把服務病人當作事奉天主，是最快樂的恩賜！

2002年當她80歲的時候本想說年紀已大了應該要退休，可是樂生的院民不捨得她離開，要求她繼續維持每週至少兩次去樂生看他們，但體諒她身體已弱，請她不用再為病患洗澡了，她含著眼淚微笑的接受。2008年她因巴金森氏症又跌倒，開始長期臥床，需要有看護來照顧，天主教耶穌孝女會的修女們承擔了照顧她的責任，當修女會要幫她申請長照的補助時，發現她沒有台灣的身分證不合補助的資格，消息見報之後，引起馬英九總統的關心，2011年指示內政部給予協助，之後台北市社會局和衛生局也加以關懷，她成為首位納入台北長照體系的外籍人士。2012年12月10日早上，丁德貞於睡眠中安息主懷，雖然她生前最大的遺憾是沒有如願拿到台灣的身分證，但2016年台灣終於修改國籍法，給予一些長期奉獻的台灣外籍傳教士永久居留權和國民身分證，表達對他們的感謝！因為像丁修女這樣的外國人，其實是比台灣人更愛台灣的天使！



丁德貞修女（左）與谷寒松神父（右）。圖／擷自中國痲瘋服務協會網站

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集