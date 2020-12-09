我很高興《中國贏了嗎？》即將在台灣出版。很少人會像台灣人民一樣，如此直接受到美中地緣政治角力的影響。因此，我衷心盼望這本書可以幫助在台灣的民眾，更加了解這場競逐將如何影響大家的生活。

同時，我希望這本書將有助於了解某些存在數千年之久的地緣政治鐵律（iron laws）。所有的小國都必須注意這些鐵律。我姑且舉出三個例子。

地緣政治的第一條鐵律：沒有一個大國會容許在它周邊有敵對的勢力存在。民主大國家或威權大國都一樣。1983年10月，聯合國安全理事會辯論美國入侵格瑞納達事件時，我就在會議現場。與會的國家接連指出：這項入侵行動違反國際法。安理會也的確表決、譴責入侵行動。英國棄權，沒有投票。國際社會反對美國入侵的強大聲浪卻毫無作用。當聯合國大會以一百零八票對九票表決通過反對美國入侵，雷根被問到有什麼看法時，他說：「一點兒也沒有打亂我吃早飯的興致。」當大國要剷除枕邊敵人時，沒有人阻擋得了它。

地緣政治的第二條鐵律：當大國必須在本國重大利益和國際關係價值觀之間做選擇時，他們總是以國家利益優先。美國在冷戰時期和蘇聯對抗時，就把這一點展現得清清楚楚。我們現在都知道，民主的美國和共產中國以及巴基斯坦的軍事政府結盟，攜手對抗民主的印度。

台灣有許多人可能相信美國將會一直支持民主的台灣對抗共產中國。但是，過往的歷史顯示：價值觀沒有國家利益重要。美國在小布希總統領導下，於2003年3月入侵伊拉克之後，發現它需要共產中國的協助來移除聯合國安理會對伊拉克的制裁，美國才能再度從伊拉克出口石油。當時的中國果真對小布希總統伸出援手，而小布希政府可能的「交換條件」就是對陳水扁總統施壓，不要推動獨立。這顯示了：才在不久前的2003年，當民主的美國必須與共產中國合作時，對於民主的台灣之利益，它隨時都可以犧牲。

地緣政治的第三條鐵律就是：小國家經常會發現，對於周邊大國在地緣政治上的重要利益，必須掌握先機、有所預見且要時時保持敏感，才是明智之舉。加拿大就是這方面的好例證。理論上，加拿大是個強大、獨立的國家。可是，加拿大成為G7成員，是美國提名推薦的，因為它曉得加拿大絕對不會與美國的重大利益作對。

在美中地緣政治角力的情境中，加拿大也顯示出對美國利益的高度敏感。當美國要求加拿大逮捕華為創辦人任正非的女兒孟晚舟時，加拿大可以選擇說好或不好。事實上，也有些加拿大人強烈建議加拿大要說不。但結果顯示，孟晚舟案例顯示加拿大準備犧牲本身利益，滿足鄰居大國美國的利益。

加拿大再怎麼說都不是一個小國。它的國民生產毛額一兆七千億美元，是世界前十大經濟體之一。可是，儘管它不是小國，它還是必須小心謹慎，就這方面而言，加拿大的行為也透露出修昔底德（Thucydides）的確有先見之明。修昔底德在描述米洛斯人和雅典之間的紛爭時說了一句名言：「強者為所欲為，弱者只能逆來順受。」

然而，這一切並不代表小國家就沒有選擇。的確，如果小國家仔細研究古今地緣政治，也可以幫助自己走出一條精明、明智的路子。就這一點來講，我很幸運出生、長大在新加坡。出於歷史的偶然，從1971年至2004年，我很榮幸在新加坡外交部門服務了三十三年，追隨過新加坡最偉大的三位地緣政治大師：李光耀、吳慶瑞和拉惹勒南（S. Rajaratnam）。他們三人都是地緣政治的敏銳觀察家。我從他們身上學到許多，包括有關地緣政治的鐵律。

他們也教會我，小國若是了解地緣政治勢力正在發生哪些大轉變，就能安然生存。這也是為什麼我決定在2020年寫這本探討美中關係的書。未來十至二十年，最重要且具有界定作用的全球地緣政治競爭，無疑就是美中地緣政治角力。由於它受到深沉的結構力量驅動，可以預見它將會持續很長一段時間。

就這一點而言，2020年11月即將登場的美國總統大選，最後究竟是川普或拜登（Joe Biden）當選，可能並不重要。地緣政治不是由人驅動。它是由更大的地緣政治力量所驅動，本書對此有詳盡的討論。我衷心希望台灣人民可以從本書受益，並希望它可以幫助台灣小心、安全的挺過美中地緣政治角力必定掀起的險惡地緣政治浪潮。（2020年9月）



作者希望台灣人民可以安全的挺過美中地緣政治角力必定掀起的險惡地緣政治浪潮。圖／民報合成

※本文轉載自：《中國贏了嗎？—挑戰美國的強權領導》中文版（2020.10.15，馬凱碩，天下文化）