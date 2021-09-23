台灣同鄉會是美國台僑最先發展的組織，在全美國各地迅速發展，因為常出現一些反「國民黨獨裁政府」的言論，對國民黨政府的領事們是一大威脅，後來他們想出一個辦法，就是成立「台灣同鄉聯誼會」，與「台灣同鄉會」對抗。圖／擷自全美台灣同鄉會臉書，民報合成

最近有兩則新聞引人注意，轉載如下：

「高雄市前市長韓國瑜9月18日出席在美國芝加哥舉行的 『全美台灣同鄉聯誼會第四十三屆年會』演講指出，目前中華民國存在的迫切威脅是民進黨，民進黨主導國家機器，假民主之名，行政治鬥爭之實，把台灣價值變成政治鬥爭工具；國民黨不怕輸，但若一直輸，民進黨將為所欲為，毀掉中華民國。韓的演說獲得僑胞熱烈掌聲。」

「總統蔡英文在9月19日上午以錄影方式為『全美台灣同鄉會成立50周年慶祝大會』致詞，她強調，這幾年，台灣和美國關係越來越好，現在全世界有越來越多的國家，都願意站出來支持台灣，不管是WHA還是其他的國際組織，現在支持台灣的聲音都比過去更多。也希望所有台美人，為台灣的前途，一起來打拚。」

這二則新聞給人的印象是，2020年兩位總統候選人又摃上了。韓國瑜是親自到美國參加「台灣同鄉聯誼會」，蔡總統使用視訊方式參與美國「台灣同鄉會」，而兩場集會都是在美國時間9月18日舉行的。更令人回憶起三、四十年前，「台灣同鄉會」與「台灣同鄉聯誼會」拚場的經歷。

台灣同鄉會是台僑的草根組織

台灣同鄉會是美國台僑最先發展的組織，我記得第一次參加同鄉會是1968年，地點是在UCLA附近。當時台僑的主要成員是留學生，因此同鄉會集中在大學周圍發展，洛杉磯發展地點就在USC和UCLA學生圈內。當時台灣同鄉會在全美國各地迅速發展，對國民黨政府派駐全美的領事們是一大威脅，因為在會中常常會出現一些反「國民黨獨裁政府」的言論，因此台灣同鄉會是他們必須應對的頭痛問題。我記得有一次洛杉磯的總領事帶著一位下屬要來參加「同鄉會」主辦的一項活動，在門口就被攔下來，他們必須像所有的同鄉一樣，繳費以後才能進來，而且進來以後跟其他的成員一樣沒有特殊待遇，弄得總領事臉上無光。後來他們想出一個辦法，就是成立「台灣同鄉聯誼會」，與「台灣同鄉會」對抗。

台灣同鄉聯誼會是當時國民黨政府扶植下的產物，在人數上遠遠不及台灣同鄉會，在熱情的程度上也有很大的不同，同鄉會是由下而上的基層組織，而同鄉聯誼會卻是官方的組織。還有一點重要的區別就是台灣同鄉會所用的語言是「台灣話（閩南語）」，而台灣同鄉聯誼會都是講「北京話」。台灣同鄉聯誼會也是很認真的在拉成員，但是知道實情的同鄉們對他們都嗤之以鼻。現在時過境遷，台灣同鄉聯誼會已經得不到政府的支持，但是國民黨依然利用這一個空殼子招搖詐騙，讓人以為這是台灣人支持出來的組織。

台灣同鄉會是台僑的草根組織，全美各地只要有台灣人群聚的地方，就有台灣同鄉會。同鄉會的蓬勃發展有利於台獨聯盟以及FAPA的擴張。1979年年底高雄爆發「美麗島事件」時，重量級的黨外人士幾乎全被捕入獄，島內籠罩著恐怖肅殺的氣氛，眾多的台派人士面臨無奈與絕望。這時候「美國台僑」發揮了關鍵性的力量，除了發動群眾到各地的經文處抗議外，並且發動全美台灣人，發電報及寫信到參議員甘迺迪辦公室，數天內湧進七千多件，這是非常少見的現象。甘迺迪回應台僑的請求，站出來替台灣人民發聲，鼓舞了台派的士氣，也逼迫蔣政權對被捕的「台灣人政治領袖」減輕判刑。當時台灣人能夠發揮這麼大的力量，依靠的就是「台灣同鄉會」的草根組織。

台灣民主化的過程中，台僑扮演重要的角色

1971年各地台灣同鄉會聯合起來，在成全美台灣同鄉會，到今年剛好50週年。在鼎盛時期，大洛杉磯一共有五個同鄉會包括洛杉磯、聖東、南灣、西北區、柑縣。目前還有在舉辦活動的只剩西北區與柑縣台灣同鄉會，因為「台灣會館」的設立取代了同郷會的功能，加上第一代台美人都上年紀了，活動力大不如前。

想不到在台灣已經完成民主化的今天，「台灣同鄉會」再度對陣「台灣同鄉聯誼會」，而令人高興的是現在「總統」站在我們這邊。在台灣民主化的過程中，美國台僑扮演重要的角色，我們遭受國民黨政權的恐嚇及打壓，在我們團結與堅持下，經過數十年的努力，台灣終於完成民主化。雖然離最終的目標尚有一段距離，但是已經上了軌道，最後的勝利一定會到來。在這一段與國民黨政權惡鬥的過程中，每個人都有自己所擁有的一些記憶，希望這些記憶能寫成文字，投稿到美洲台灣日報（taiwandaily228@gmail.com），讓大家一起分享。