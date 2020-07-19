武俠小說夯流行的年代，「丹田」是很夯且耳熟能詳的詞彙。普遍被視為是各種神功的修練與發力點，但，究意何謂丹田? 維基百科是這樣寫：「丹田原是道教修煉內丹中的精氣神時用的術語，但現在已被各門各派氣功或運氣方法（如唱歌及說話用丹田氣，可減小聲帶受損機會），廣為引用。」

https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%B9%E7%94%B0

「丹田運氣」常見在一般民眾生活中口語相傳，說是生活用語可也不為過，惟丹田到底是啥?又有幾個?可也是一門課題。

長行老師解說「拙火瑜珈」第三式針對丹田修練區分下丹、中丹與上丹。

此外，日前民報報導：拙火瑜珈長行大師說：「提肛聚氣」生活化，就像當兵時抬頭挺胸縮小腹與拙火瑜珈第一式「八字功法」深獲迴響。還有網友舉蝴蝶也是用8字形展翅飛翔。長行老師有感的認為，現代人都缺少運動，惟運動無所不在，尤其人體很多骨骼的律動與擺動，只要懂得丹田的原理融入呼吸吐氣，持之以恆，相信就能獲得意想不到的感受….

※【影音】拙火瑜珈/長行老師：「提肛聚氣」生活化，就像當兵時抬頭挺胸縮小腹…

https://www.peoplenews.tw/news/9f0ccd1e-4c5b-4ebb-9f90-d2a6e32638bf

※觀察者 評讀/拙火瑜珈八字功法與蝴蝶翅膀8字形拍動..

https://www.youtube.com/watch?v=jXvT35uuBeI&t=37s

另值一提的是，福報是什麼呢？又從何而來? 長行老師以2分30秒有感解說「福報的起點」。他指每一個人都想求福報，但我們何德何能求到福報?又我們憑什麼能得到福報? 長行老師以一個農人種植蔬果都還要先養土，等到田地肥沃再播種為例，他指福報不是一昧向神明追求的，福報要先反求諸己，端視你的德行、愛心奉獻與社會公義付出，所以要先想我們為大家做了什麼?......