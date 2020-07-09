輔英科大生技系陳誌偉教授有感的說，活在當下，要有多『學』多『想』的科學精神，才能做一個「聰明讀」的現代公民。(圖/陳俊廷)

現代人手一機，「滑一下」任何資料幾乎唾手可得，常常很容易自陷於『自滿的表象』之中，『自以為無所不知，其實一無所知，自以為無所不能，其實樣樣不能』…

輔英科大生技系陳誌偉教授有感的說，活在當下，要有多『學』多『想』的科學精神，才能做一個「聰明讀」的現代公民。

當前社會臉書朋友動輒千人，但在現實生活真實互動者其實很少，虛擬空間人云亦云下存在很多不正確、未經證實或在帶風向甚至淪為詐騙的訊息，陳誌偉教授指出， 『求真求善求美』原則，是歷古以來的智慧，惟在現代科技發達的今日更顯其於科技教育的重要性與不易性。

懷海德（Whitehead）提出的著名STS理論；『離開了其與社會及人文間的互動性與關聯性，科學和技術將一無是處』。陳誌偉強調，科技是兩面刃，善用科技，可加速人類文明推進與現代生活的福址，惟『求真求善求美』是遵守奉行與不變的圭臬。反之「離開了人性的善良，科技將如一灘死水」，失去其原本教育開發的初衷與榮光，更甚而淪為傷害的武器或解離社會人群的工具。他進一步類舉就如當前科技詐騙或盛傳武漢肺炎新冠病毒是實驗室流出的病毒引發全球的風暴。。

尤值一提的是，陳誌偉教授「綠色科技之創意式教學與競賽式實務學習成效研究」計畫日前已通過教育部核准，預定將在下學期9月份至年底進行，其中有一項「台灣21世紀議程-國家永續發展願景與策略綱領」將邀校外菁英人士到校與會演講並與其所教導的環境與生命學院生物科技系暨生技研究所的學生與談互動。陳誌偉說，『紮實與務實』原則是科技教育的根本，進入5G時代，面對當前更快速變動的社會，不僅學生在校就要因應時勢隨時培養學用合一的思維，甚至教師也要跟上潮流。

惟他強調科技教育『紮實與務實』仍仰仗於殷勤的學習。『知識的深度展現出真正教育的成效，是學習的過程培養了人類的核心素養，並開發人類潛在的創造與能力，而非僅限於表面的文語傳遞而已。因此『創見與創意』原則（Vision and Creativity），也是科技教育不可或缺的要素。

陳誌偉說：「當我們知識愈紮實，並對實際發生的事實瞭解的更多，我們就有可能更真確的判斷描繪出我們的未來」。惟這並非時下僅為Kuso而譁眾取寵甚或淪為標新立異，趨炎附勢之輩「不學無術」般盲目的『速食創新』。他認為面對快速變動的當前社會「解讀資訊」必需要多『學』多『想』要學習做一個「聰明讀」的現代公民。而他身為教師就科技教育角度而言，則就是要在學術殿堂為學子培養與建立『紮根理論』。