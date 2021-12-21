「使用者付費的部分負擔」是健保署推動務實改革的最後一哩路，目的並不是為了增加健保的財源，而是為了創建永續的健保制度而努力。示意圖／Pixabay，民報合成

台灣有句俗語「第一賣冰，第二做醫生」，意思是最好賺的行業第一是賣冰，第二當醫生。過去的時代，醫師收入佳、備受尊敬，醫療糾紛亦不多。有人覺得現在當醫師難多了，民眾自我意識提升，醫院及健保體制訂有諸多管理機制，讓醫師對醫療服務失去完整的裁量權。時而聽到醫生對患者說：「這是健保署規定的，我們也沒辦法！」這也許傳達了部分醫療人員的心聲，而民眾聽到這話心裡可能覺得明明每個月都繳了保費，卻不能自由、無限制的使用醫療資源。健保是守護國人健康的公共財，健保署身為單一保險人，有責任為國家建構永續的健保制度、為全民提供完善的醫療照護、給醫界夥伴友善的工作環境，這條健保改革之路，從我上任健保署署長以來，從未停歇！

「俗又大碗」健保，財務永續大挑戰

依據衛福部最新統計，108年台灣經常性醫療保健支出（CHE）只佔總體國內生產毛額（GDP）的6.11％，相較經濟合作暨發展組織（OECD）會員國多數都在10％上下，日本是10.9％、韓國是8.1％，台灣在先進國家當中明顯偏低。台灣健保相較其他公醫制度國家，對民眾就醫的要求相對不多，像英國健保設有「守門員」制度，民眾就醫強制進行分級轉診；相較韓國健保費率頻頻調漲，我國健保自84年3月健保開辦之初費率4.25%，歷經26年來共有5次的費率調整，其中2次是調降，最近一次是110年1月調回99年4月的費率5.17%。顯見我國的健保已竭力讓民眾以非常負擔得起的財務支出，提供全方位的醫療服務，真可說是「俗又大碗」的健康照護制度。

健保的醫療給付除需含蓋民眾就醫基本需求外，針對新的診療項目、藥物或特材，每年皆編列預算以應納入健保所需，像是110年編列新科技預算35.62億元，創歷年新高，但在財源擴增有限的情況下，如何與時俱進的增加醫療給付，提供國人與世界先進國家品質相當的醫療服務，確實是一大挑戰。

醫療給付共識決策，維護健保公共財

健保總額每年由國發會核定成長上限，再經健保會協商，由付費者代表與醫療提供者議定健保總額的費用，最終由衛福部核定。健保醫療支出於84年開辦時3,821億元年年成長，111年即將突破8,000億大關，但每年成長的醫療費用，仍是無法與醫療院所申報的服務點數契合，導致點值因此被打折扣，亦即每一點醫療服務並無法給付1元的醫療費用，這也是讓醫界夥伴感到血汗的重要原因，健保署也非常不樂見此現象尚未改善。

在這樣醫療支出需求大於健保財源收入的情況下，如何讓有限的醫療資源獲得最適當得分配顯得相形重要。健保署對於給付項目的研訂有一定的制度設計，決策過程會邀集專家及醫界代表共同研商，除評估臨床效用之實證基礎外，因給付制度仍以「論量計酬」為主，故是否納入給付仍須衡量對健保財務的衝擊。在諸多綜合考量下，給付規定可能會因此設定一些規則或條件，讓醫界夥伴提供醫療服務有所依循。這些給付規定或限制，有時民眾或第一線醫療人員會對此提出抱怨，就如同前面所提到的「醫師對醫療服務失去完整的裁量權」。我們想說明的是，這樣的給付規定是經過專家、醫界各方代表與健保署共同研商議定的結果，是對醫療服務綜合考量後的共識決定，目的不外乎是在資源有限的情況下,儘可能讓對民眾健康真正有益、尚未被滿足的(unmet need)的醫療服務項目優先納入健保給付。我們期許民眾及醫界夥伴都能理解，健保的給付是透過共識的決策來分配有限的醫療資源，這樣決策應要被支持及妥善的執行，避免資源出現失衡及不當耗用的現象，共同守護國人的健康公共財。

「使用者付費部分負擔」可避免不必要的醫療耗用

全民健保由於制度設計，收到的部分負擔費用其實不多，部分負擔占醫療費用比率大約僅6.5%。舉例來說：一般門診平均每件的藥費381元，其中70%之件數不用付藥品部分負擔；慢性病連續處方箋平均每件藥費是985元，現行規定無須繳交藥品部分負擔。檢驗檢查平均每件費用為1,169點，現行規定未計收檢（查）驗部分負擔。

提倡「使用者付費的部分負擔」是我身為健保署署長力推務實改革的最後一哩路，目的並不是為了增加健保的財源，而是為了創建永續的健保制度而努力。期待透過這樣的制度設計，讓民眾因自付額的輕微調整，避免一些不必要的就醫行為；也期許醫界夥伴，能本持醫療倫理，以民眾的最大利益為考量，提供必要而適切的醫療服務。當民眾減少逛醫院的行為，醫界夥伴也謹慎、妥適的使用醫療資源，想必可將過度的醫療耗用節省下來，這些節省下來的資源，可用在民眾更需要的地方，也可提升醫療服務的「點值」，破除醫界血汗的魔咒。我衷心的期盼民眾、醫界夥伴能與健保一起，共同珍視每一分醫療資源，讓健保公共財發揮最大效益，使國人活得更健康，健保得以永續經營。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台