美國國務卿布林肯星期二（4月20日）與代表八個國家的八位人權捍衛者進行了視訊會議，了解他們為推動人權所做的工作以及面臨的挑戰，並聽取了他們對美國人權政策的建議。參加這次會議的中國人權律師藤彪建議美國政府與中國官員會談時應要求中國當局關閉在新疆的拘留營和釋放政治犯。他還認為，美國及其盟友應對北京冬奧會進行外交抵制並把更多的人權侵犯者列入制裁名單。

布林肯國務卿星期二與來自中國、俄羅斯、埃及、也門等八個國家的人權捍衛者進行了一個小時的視訊會議後在推文中說，「今天與八位傑出的人權捍衛者舉行了令人鼓舞的會議。我們討論了人權捍衛者每天面臨的威脅，以及美國如何更好地支持他們為促進尊重普遍人權所做的至關重要的努力。」

美國國務院發言人普賴斯在一份聲明中說：「國務卿重申，美國支持他們努力建設自由、公平和民主的社會，在這些社會中，人權將得到尊重，來自政府、 企業、勞工和包括弱勢群體成員在內的公民社會的聲音將積極參與公民對話。 這包括為結束衝突和實現包容性的和平所作的努力。」

他說，舉行這次會議旨在「推進本屆政府將人權置於美國外交政策核心地位的承諾」。

應邀參加這次會議的中國人權律師藤彪對美國之音說，美國國務院一個半月前就開始籌備這次會議。他說，布林肯國務卿在會議上也多次強調，人權是美國政府對外政策的一個優先考慮，顯示了他對人權問題的關注和支持。

目前是芝加哥大學客座教授的藤彪向美國之音介紹了這次會議的情況。

「他讓我們每個人介紹自己在人權方面的工作以及遇到的一些挑戰。我就講中國律師受到抓捕，很多人權捍衛者被關到監獄。我特別強調，在中國，幾乎所有被關押的政治犯都受到過酷刑。」

除了具體提及因為推動公民運動而被判刑而且目前仍被關押的丁家喜和許志永的案件以外，藤彪在會上重點談及了新疆問題，並特別感謝布林肯公開的把中國當局對新疆維吾爾等人的對待方式定性為「種族滅絕」。

在回答布林肯提出的美國政府可以做什麼來幫助各國的人權捍衛者的問題時，藤彪說：「我提了一些建議，包括把人權放在美國外交最重要的位置，要在跟中國官員見面、會談時要求關閉集中營，釋放政治犯、要求中國做出法律改革，遵守中國已經加入的國際人權條約。」

這位人權活動人士還建議美國對2022年在北京舉行的冬奧會進行「外交抵制」，並且說服其他盟友也對這次奧運會進行這樣的抵制，因為「這是國際社會為數不多的一個政治籌碼」。

藤彪博士還認為，《全球馬格尼茨基人權問責法》對人權侵犯者的制裁是一個非常有效的手段，可以起到直接的效果，讓他們立即感受到壓力，但在過去幾年，美國根據這個法案制裁的人數不夠多，級別也不夠高，因此他建議美國政府把更多的人權侵犯者加入到制裁名單裡。

美國國務院表示，布林肯國務卿承諾繼續與公民社會組織和人權倡導者進行密切對話，並繼續將人權作為美國外交政策的優先事項。



2021.4.20美國國務院在華盛頓舉行的人權的視訊圓桌討論。第二排右1為芝加哥大學客座教授的藤彪。圖／擷自美國國務院flickr