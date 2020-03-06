內容簡介

每一本美好腳蹤系列繪本介紹的主角，有些是土生土長的台灣在地人、或是飄洋過海來的異鄉人，還有一些些遠赴他國照顧艱苦人的台灣人。他們無論落腳在哪裡，所做的事，都是實踐聖經裡的教導，呈現對台灣這片土地和人的愛。

本書透過真實人物改寫的故事主角——小馬不斷問媽媽「為什麼姆姆不來看我？」描繪出小馬與姆姆之間的情感。姆姆很疼愛、照顧小馬，幾乎天天都會來看他，可是這幾天，姆姆一直沒有出現，小馬好焦慮。

小馬有個智慧的母親，透過小馬穿的衣服、坐的輪椅、喝的牛奶，把姆姆看不見的愛具象化，成了看得見、摸得到，甚至可以喝下肚的愛。媽媽這樣不斷安撫小馬焦躁的心？但是小馬想念姆姆的意念，已在心裡沸騰，這些看得見、愛的禮物再也無法安撫小馬。如果，實在是非常非常想念一個人，你會怎麼辦？當然是去看那個人。可是，這對一個腦性麻痺坐輪椅的孩子，是說不出口的奢望。

你是否也有過近乎奢望的夢想，不敢說出口？小馬把他的奢望藏在嗚咽的哭聲裡，媽媽沒有叫他安靜，反而看出小馬的心意，帶著小馬踏上尋找姆姆的路途。

在尋找姆姆的途中，他們母子經歷烈日曝曬之苦，飽受風沙吹撫的刺痛，嚐盡鄉里孩童的霸凌。受苦中，他們略略嚐了，姆姆愛護小馬、天天來看他，姆姆也是經歷這樣的一路辛苦。小馬因為先天缺陷而被路上的孩子嘲笑，小馬體驗到了姆姆剛到馬祖時，被馬祖鄉親排斥所受的痛苦。小馬體會了，愛需要犧牲的本質。追尋尾聲，面對高聳的階梯，面對無法跨越的障礙，他們深陷絕望，更經歷了姆姆信仰的奇妙力量，也是姆姆愛的動力。

最後，姆姆出現在他們母子的面前，親了這個歷經苦難的小勇士，不但安慰了小馬，更以愛為小馬織起了保護的屏障。讓這些鄉里頑童，因著姆姆的愛不再欺負小馬。

書中除了人物故事、精緻的插畫，還有親子導讀，讓父母與孩子共同討論，對書中人物有更深刻的認識；以及故事發生的在地旅遊導覽，可以按圖尋訪故事中每位主角在台灣工作生活的美好腳蹤。本書提供QRcode，只要掃描就可以上網聆聽故事內容。有聲書有華語、台語、英語三種語言。另隨書附英文譯本，提供英語小讀者自己閱讀的機會和樂趣。

作者／吳國洋

圓呼呼的臉頰（練出來的），胖乎乎乎的肚子（吃出來的），常以坐姿132公分的身高示人，輪椅上的開心果。

繪者／蔡兆倫

生於台灣，曾經從事插畫、美術編輯等工作。繪製漫畫、兒童插畫、童書繪本多年。目前為圖畫書作家。