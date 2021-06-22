高端疫苗好像沒人質疑其安全性，至少截至目前為止，幾乎沒有聽到質疑高端疫苗副作用的聲音，建議政府趕快量產國產疫苗，以提供民眾另一個選擇，可能也是最好的選擇。示意圖／PAUL

這一波發生在老年人的數十例武漢肺炎疫苗施打後猝死案件已經造成全台老年人的疫苗緩打潮，不禁又讓人回想到今年3月首批武漢肺炎AZ疫苗來台時，當時的台灣社會仍是乾淨的，舔共犬馬集團信口開河，指控蔡政府蓋牌，胡扯瞎編台灣有大量無症狀感染黑數，又渲染AZ疫苗的血栓副作用，政府有嘴講到沒涎，到最後連行政院長和衞福部長帶頭施打疫苗還是沒人願意打，疫苗差點放到過期；台灣政府和疫情指揮中心非常辛苦，不只要對抗武漢肺炎病毒，還要面對舔共犬馬集團在後面顛倒是非黑白，拚命扯後腿。

台灣從今年3月到6月中旬之前，絕大部分疫苗是打在防疫醫療人員身上，有沒有打死人的案例發生？沒有，一個都沒有！但是6月中旬一開放80歲以上老年人施打疫苗之後，截至目前為止，已經發生幾十例打疫苗之後猝死案例；以公正客觀、實事求是的精神來查明醫學因果關係需要時間，現在是非常時期，宜採取非常措施，為鼓勵民眾接種武漢肺炎疫苗，接種後如三日內猝死，先不窮究其原因，因為法律上有所謂舉證之所在，乃敗訴之所在，民眾很難證明打疫苗造成猝死，藥廠也很難證明猝死一定和疫苗無關，所以如無其他明顯原因，建議政府馬上直接提撥新台幣100萬元慰問金，以安慰死者和家屬。

提撥慰問金安慰死者和家屬

有兩個有教育意義又有趣的案例常被用來說明因果關係，第一個是：一個人走進房間之後打雷，並不是因為他走進房間造成打雷，這是顯而易見的，常人皆知那只是時間的前後關係而已，走進房間的動作和天氣打雷根本明顯是八竿子打不到關係的兩回事，並非因果關係；但人世間複雜的人情事故的因果關係，就不是那麼容易可以釐清的。

另外一個例子是：一個人喝了水加米酒會醉，隔天他喝了水加啤酒也醉了，後天他改喝水加白蘭地還是醉，最後他喝水加威士忌也是醉了，經過鍥而不捨的實證研究之後，他終於發現原來喝水會醉！正確的觀察卻得到錯誤的結論。

因果關係複雜絕非簡單！

以上兩個例子旨在告訴我們，萬事萬物的因果關係並非想當然耳那麼簡單！

AZ和莫德那疫苗打死人？！台灣民眾好像沒人在幹譙疫苗不好，因為這些疫苗已經是現在全世界最好的疫苗了。

至於疫苗到底有沒有安全上的疑慮？這是專業問題，其詳細情況尚待研究釐清，但或許可以先用「風中殘燭」或「壓垮駱駝的最後一根稻草」理論來簡單說明：老年人或有慢性疾病病患，其身體的代償功能已經很差，禁不起疫苗引發免疫反應的折騰，好像風中殘燭一樣一吹即熄，或如同壓垮駱駝的最後一根稻草。

台灣製造的武漢肺炎疫苗可能才是最安全的，現在已經公開的二期試驗結果顯示，其副作用遠比AZ、莫德那和輝瑞BNT疫苗還低，二期試驗的結果顯示幾乎沒有任何嚴重的副作用，真金不怕火，數據已經全攤在陽光下，可供全世界檢驗。

非常時期要採取非常做法

政府也不用排斥混打，因為是全新的疫苗，所以沒有一項醫學建議禁得起吹毛求疵的嚴格檢視，但是人類研究疫苗已有百年歴史，也累積許多醫學臨床經驗，非常時期絕對不要拿石頭砸自己的腳，不需要事事都要求一定要有明確的證據才可使用，只要以一般醫學常識和經驗認為是無害或利大於弊即可採用。疫苗需要打兩次，注射兩次的保護力比只注射一次的保護力還好，就如同吃兩碗飯比吃一碗飯還飽；另外一家疫苗依此類推，吃兩碗麵比吃一碗麵還飽；但因為藥廠不會主動去研究先注射我的疫苗之後再注射他牌疫苗的效果怎麼樣？在非常時期，吃一碗飯之後，如果沒有飯了，或主觀上認為麵比較好吃，為鼓勵大家打疫苗，也可以開放民眾先前已經吃飯的人改吃麵。

以亂台為己任的舔共犬馬集團前些日子好像鸚鵡一樣，只會說，給我疫苗！給我疫苗！給我疫苗；現在又開始大聲渲染疫苗猝死，只能說寡廉鮮恥莫此為甚。

政府仍然應該鼓勵民眾打疫苗，但是不強迫民眾，萬一未來疫苗短缺，選擇不打的民眾就只能自負責任了；疫苗不是馬上打就馬上有抵抗力，政府應依照年齡快速往下打！

高端疫苗好像沒人質疑其安全性，至少截至目前為止，幾乎沒有聽到質疑高端疫苗副作用的聲音，建議政府趕快量產國產疫苗，以提供民眾另一個選擇，可能也是最好的選擇。