在花東地區服務弱勢長者的門諾基金會，過去每年在九九重陽節當月都會舉辦「九九重陽聯合長青運動會」，聯合全花蓮、台東境內的工作站與日托站舉辦大型運動會，設計適合長者參與的運動及趣味競賽，直至去年止已連續舉辦十四年。今年受新冠肺炎影響，基於防疫考量，門諾基金會決議由各站自行辦理「健康週」相關活動，以趣味競賽或是重陽旅遊活動，讓長者歡度重陽節期。

門諾基金會創立已逾23年，近年更是不斷深入社區與地方鄉鎮，期許將服務帶到偏鄉中的偏鄉，各工作站也持續朝向與社區結合、進行在地培力、持續拓展相關服務。

門諾基金會表示，由於今年受到新冠疫情影響，取消舉辦大型運動會的計畫，而是在10月中旬起，由各站推動「健康週」活動來慶祝重陽節：瑞穗工作站已於10月14日舉辦「槌球投擲賓果」趣味競賽，花蓮工作站則在19日進行「返老還童趣味競賽」，帶著長者玩「釣魚遊戲」，設計搭配輪椅來訓練身障者認知能力與肢體肌力；而壽豐工作站及長濱工作站則持續與台北富邦銀行基金會合作，於今明兩日（10/22〜23）舉辦「重陽旅遊」；秀林工作站亦在今日（10/22）舉辦遊戲活動……等。

門諾基金會強調，透過這些活動設計與舉辦，不但可以讓長者歡度節日，也增加長輩外出活動的機會，聯繫情誼與增加社會互動，更可以發揮健康促進與延緩退化的效果，加強穩定身體狀況。

根據國家發展委員會資料顯示，截至2020年9月台灣高齡人口比率為15.79%，而花蓮縣的高齡人口比高達17.17%、14鄉鎮市內更有8鄉鎮步入「超高齡化」（65歲人口比超過20%），明顯高於全國。台灣高齡化趨勢速度驚人，目前修正原先預測，推估2025年台灣總人口數中的老年人口就即有可能超過20%，未來在長期照顧上絕對是必須更重視與面對的議題。



門諾基金會表示「健康週」相關活動皆設計符合高齡長者與身心障礙者能負擔、不失樂趣的趣味競賽。圖／門諾基金會