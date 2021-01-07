過去四年，我一直努力說服我的台獨朋友們，支持川普是很短視的；而如今川普已經敗選，更是不必要也不應該如此一頭熱的支持他。四年的執政，已經證明了他的無能及惡質的一面，現在他更不惜撕裂國家、破壞民主，只為了自己幻想要連任。

台灣人應該能看到，川普攻擊中國的言行，只是一種結集支持者的策略，而實際的結果是，破壞了國內經濟，增加了貿易逆差。他有意無意的刺激種族主義的增長，以致於種族仇恨事端、黑人被警察無故槍殺的案件越來越多，在2020年的每一週，都至少有一名黑人被無辜槍殺。他的口號「使美國再次偉大」，其實是在反應白人優越感的內在恐懼。

川普新冠疫情處理失敗

他對新冠疫情的處理完全失敗，從一開始就漫不經心，忽視專家的警告，指派毫無醫學知識的副總統做防疫指揮，還公開取笑帶口罩的人，鼓勵商業活動開放運作，鼓吹群眾抗議地方政府的防疫策略，並舉行大型的室內競選活動。如今的結果是，兩千萬美國人感染了病毒，三十五萬人死於病毒。

川普出賣了庫德族人的行為，台灣人更應該看到，並引以為戒。從2014年起，庫德族死忠的和美國結盟，與美軍並肩對ISIS 作戰，死了一萬一千名士兵。2019年，川普卻擅自從北敘利亞撤軍，讓一向仇恨庫德族的土耳其軍隊長驅直入，追殺庫德人。他卻推文說：「我們只打對我們有利，而且能贏的戰爭。」

事實上，川普支持許多獨裁國家，如沙烏地阿拉伯、菲律賓、土耳其等。沙烏地阿拉伯追殺批評王室的華盛頓郵報記者，川普不但沒有追究，還在白宮款待第一順位的皇位繼承人，賣大量武器給沙國，讓沙國有更大火力轟炸葉門百姓。

川普汙衊選舉舞弊，卻舉不出任何一條證據，其所打的官司全部敗訴。然而，在國會即將定案選舉結果之前幾天，施壓喬治亞州的州務卿篡改選票數，被媒體公布電話錄音。

總而言之，如果台灣要想獲得別人的支持，期盼世界能和自己站在一起，就首先要和正義、道德的一方站在一起。反對種族主義、反對獨裁、同情被迫害的國家，如葉門，反對撕裂族群踐踏民主的人，如川普。