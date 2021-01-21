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每日國際焦點

阿拉伯聯合大公國與美國簽約購買50架F35戰機與18架武裝無人機。

西班牙馬德里大爆炸至少3死6傷。可能為瓦斯外洩氣爆。

荷蘭因疫情嚴重，施行自二戰以來首度宵禁。

英國數十萬筆警方紀錄因為程式錯誤遭到刪除，英國首相強生震怒。

北韓

嚴禁觀看南韓節目，要是學著南韓影劇節目講話，將遭重罰。

日本

受疫情影響，2020年觀光客大跌87%，來到22年新低，僅410萬人，2019年有3190萬人。

中國

宣布制裁蓬佩奧等川普28名川普政府官員。

泰國

保王派發起新政黨以支持王室。

印尼

驅逐美國女同性戀者克莉絲汀格雷。克莉絲汀格雷在印尼疫情管制期間鑽漏洞前往峇里島，自稱「數位游牧民」，在網路上吹噓於峇里島遠距工作，炫耀生活便宜，並稱僅有9%支持同性戀的保守伊斯蘭國家印尼為「多元性別友善」，其無知傲慢引起印尼人民大怒，認為毫不尊重印尼文化與信仰，因此遭印尼政府驅逐出境，並且要追查非法工作是否有逃漏稅嫌疑。

印度

總理莫迪決定將火龍果改稱蓮花果，因為龍讓人聯想到中國。

西班牙

馬德里大爆炸至少3死6傷。可能為瓦斯外洩氣爆。

荷蘭

因疫情嚴重，施行自二戰以來首度宵禁。

英國

數十萬筆警方紀錄因為程式錯誤遭到刪除，英國首相強生震怒。

首相強森表示部分漁民遇到脫歐後海關障礙。

英國希望拜登能堅守2050年達成淨零碳排放目標。

俄羅斯

宣布擊斃車臣獨立游擊隊領袖Aslan Byutukayev等6人，稱Aslan Byutukayev與2011年莫斯科多莫傑多沃機場爆炸案有關。

表示歡迎拜登重回武器管制談判。

墨西哥

總統表示感謝川普建立兩國良好關係，但無疑的與拜登政府也會關係密切。

希望拜登提出合宜的移民計畫，讓墨西哥人能取得雙重國籍在美工作。

阿根廷

發生規模6.8地震。

阿拉伯聯合大公國

與美國簽約購買50架F35戰機與18架武裝無人機。

衣索比亞

提格雷戰後，援助組織進入發現戰爭造成數千死，30萬人逃難，食物飲水醫療一應具缺。戰前提格雷就已經受到蝗災侵襲。

利比亞

外海2021年第一起偷渡船難，至少43死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org