美國和歐洲的兩家智庫最近分別對一項長期來普遍被人們所忽略的中國對外戰略提出警告，指責中國利用西方國家政體多元和去中心化的特點，有系統地拉攏、鼓動各國地方政府，從次國家層面對抗、瓦解各國的對華政策。

美國無黨派智庫「捍衛民主基金會」的研究報告說，對美國而言，美中博弈遠遠不僅局限於聯邦政府層面，中國的戰略佈局對像還包括了美國各州和地方的政府，在美國目前正在出台一系列反制中國的法案之際，中國更是加緊向地方政府施壓。

中國外交部上星期和美國地方州市及工商界代表舉行視頻交流對話期間，副部長謝鋒幾乎毫無掩飾地要地方政府官員「發聲出力，仗義執言」。他明確表示，希望他所說的朋友們「推動拜登政府取消對華加徵的關稅，停止對中國企業的打壓和製裁，阻止國會通過'創新與競爭法案'等涉華法案」。

德國中國智庫墨卡託中國研究所（MERICS）在上個月題為「小池塘里的大魚：中國在歐洲的次國家級外交」的報告中說，中國歐洲政策在「很大程度上繞過了歐盟機構和國家層級政府，穩步擴大了與以下各級的聯繫，與數不清的地區和城市建立了各類夥伴關係。」報告說，這導致了中國投資、研發合作以及政治和文化交流的增加，使歐洲的地方政府和城市基本上對北京持歡迎態度。

美中兩國關係近年來雖然迅速惡化，從白宮到國會，美國聯邦一級的政界領袖在中國問題上所持立場基本高度一致，但是在地方一級的州、市政府中，對中國的態度很多時候卻迥然不同。

中國的一份研究報告曾指出，在50位州長中，只有6位對中國態度強硬，明確對中國示好的州長多達17個。

「捍衛民主基金會」資深研究員、該智庫這份報告的作者內森．皮卡西奇（Nathan Picarsic）說，中國智庫的研究方法論過於簡單，完全基於公開聲明，但是，它說明了中國「將地方政府關係視為對華盛頓施加影響的潛在工具」，北京期待的是，在短期內，州和地方政府可以向聯邦政府施加壓力；從長遠來看，北京將地方官員視為未來的國家領導人。

中國國家領導人習近平在今年初曾強調說，在推進對外開放中要注意「凡是願意同我們合作的國家、地區和企業，包括美國的州、地方和企業，我們都要積極開展合作，形成全方位、多層次、多元化的開放合作格局。」

「捍衛民主基金會」的報告說，中國著力對美國地方政府施加影響力的策略由來已久，其具體做法包括推動中美關係的各種活動和論壇——友好城市、網際網路論壇，省州長論壇等等。報告舉例並分析了中共領導人習近平2015年對西雅圖的訪問，稱那次西雅圖之行充分展示了中國在美國施加影響力的戰略方向、目標和多樣化手法。

儘管在國家層面，美國政界跨黨派的輿論近年來普遍對中國持嚴厲批評態度，但美國全國州長協會（National Governors Association，縮寫：NGA）有關中國的表述卻相當正面。該協會在一份有關這一論壇的新聞稿中援引肯塔基州州長馬特·貝文（Matt Bevin）的話說，美中「當一方告捷，另一方也得勝。中國強大了，對美國有利。」而「雙贏」一直是北京最熱衷倡導的概念。

皮卡西奇對美國之音說：「你可以看到，民選的我們的州長在為中國所說雙贏唱讚歌，在美國為中共的路線背書。」

胡佛研究所高級研究員戴雅門（Larry Diamond）舉例說，美國的紐約州還曾在中國建國70週年大慶前通過決議，將10月1日定為「中國日」。他對美國之音說：「這對於一般人來說也許沒什麼大不了的，但這些是中國求之不得的象徵性大外宣的勝利，中國相信這還可以為其他事情奠定基礎。」

中國的官方統計顯示，北京和華盛頓的關係雖然跌至谷底，雙方間所謂的「友好城市」的數量卻在增加，即使在去年新冠大流行令兩國關係跌至谷底的情況下還新增加了4對，使兩國所謂的「友好省州、友城」已分別達50對和231對，就在上個月，中國的福州市還與美國檀香山市建立友好城市關係協議書籤字儀式以線上方式舉行。

在歐洲，中國的「一帶一路」雖然在歐洲議會和國家中央政府層面飽受詬病，歐盟上星期還公佈一項自己的雄心勃勃的計劃，以對抗中國的「一帶一路」。但是，墨卡託的研究報告說，「一帶一路」倡議在歐洲地方層面卻頗受歡迎，許多城市和地區都渴望參與其中，希望它能為他們帶來經濟利益。馬賽、鹿特丹或杜伊斯堡等城市爭相成為「一帶一路」在歐洲的中心。

報告援引一份研究結果指出，歐盟最大的五個成員國（德國、法國、意大利、西班牙、波蘭）在地區當局層面與中國共建立了多達146個夥伴關係。

墨卡託中國研究所的資深分析師、該報告作者羅德里克·克弗普茨（Roderick Kefferpütz）對美國之音說，現在越來越難以區分哪些是合法的中國地方外交，哪些含有頗具顛覆性的滲透。他說：「與中國地方外交相關的風險包括經濟依賴性、工業間諜活動以及北京政治壓力的增加。」

這份報告還指出，歐洲中央一級政府雖然對中國滲透十分警覺，但中國通過所謂「智慧城市夥伴關係」已經將中國監控技術成為歐洲數字生態系統的一部分。德國、馬耳他、塞爾維亞、英國等國家的很多城市都與中國企業合作開發智慧城市項目，中國監控設備製造商海康威視的監控系統已安裝在英國和德國的很多城市。

克弗普茨說：「事實上，在很多情況下，中國的參與者可以與歐洲的城市和地區簽訂各種投資和合作協議，而這些通常都不需要中央政府的參與。」