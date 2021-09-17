快要兩年無法出國了，全球邊境如此封鎖，可說人類兩、三千年來不曾有的事，台灣防疫是世界的模範生，台灣國內居然可以為口罩、疫苗吵了一年多，真沒營養，真讓人抓狂。

9288km西伯利亞大鐵路20天之旅，是旅遊行家的夢幻旅程，台灣一年能成行的不到200人，3年前有幸來此一遊，也簡要的做了筆記，這個跨越8個時區的壯遊，與我們預先想像的大不相同，與大家分享當時見聞，讓大家解解悶！因為疫情遙遙，台灣專業的旅行社禁不住沒盡頭的虧損，暫時停業（希望是暫時），放棄20多年的經營人脈及專業，關閉西伯利亞鐵道沿線的分公司，放棄更深入的北極正90，放棄更深入的葉尼塞河河輪的開發〜誰知西伯利亞大鐵路20天之旅何時可再成行？

喀山〜一個陌生的地方

喀山，曾於2013舉辦世大運，在2016台北世大運之前，柯P曾考察這城市，我查詢資料後才稍微熟悉這個城市。2018年世界盃足球賽部分比賽也在該城市進行。

搭了11小時的夜車（天鵝湖號），才從莫斯科來到喀山，離莫斯科近千公理，所以台灣人除非生意業務參訪，來這裡的應該很少，實際上這是個很乾淨清爽的城市，人口超過120萬人，路面平整，乾淨，筆直（沒有台北縣、市那上百萬坑坑巴巴到處挖的狗皮膏藥路面，一片都沒有！），寬闊的伏爾加河，俄羅斯的母親之河，每天每刻靜靜的流過。

喀山，韃靼人與俄羅斯人大約各佔一半，其他還有些少數民族，所以東正教教堂，清真寺就各顯其大，各顯其民族特色，兩族相安無事。

若要論歷史，我們學過的大中國歷史其實是跟這裡有淵源的，2000年前匈奴與漢朝百年的征戰，造成匈奴民族大遷屣，匈奴往西逃，往北逃，逃避到烏拉山，到俄羅斯，到德國，到匈牙利，到中亞，這段民族大遷屣超過千年，往後的蒙古再度征服歐洲，建立了我們所熟悉的欽察汗國（金帳汗國），欽察汗國就是在喀山，此所以喀山有48%韃靼人的由來。

喀山世足預賽排了4場，軍警緊張程度不下莫斯科，我們的遊覽車也被迫停車接受4、5警察上車檢查，我們緊急戴上安全帶，帥警上車一看，有點失望，十來個老弱殘兵，看起來一點都不像恐怖份子，我看到警察都笑了，前面導遊報出名號：「Taiwan！｣也就草草了事，放行！

俄羅斯第一場5：0贏了沙烏地，讓地主贏了裏子跟面子。



2018喀山世界盃吉祥物。圖／作者提供



喀山清真寺。圖／作者提供

葉卡捷琳堡、芬娜、尼古拉蔣

喀山到葉卡捷琳堡火車須時14小時15分鐘，沿途進入叢密的森林區，wifi只有穿過小鎮才有微弱的訊號，line在俄羅斯全程無法接收，是此次旅行很沮喪的地方，因為在車上時間實在太多了。

葉卡捷琳堡，一個不是很容易記住的名字，除非你有意的要記住她，這是一個與聖彼得堡同時建立的城市，1723年彼得大帝為了他妻子而建立的城市，1917共黨10月革後曾改過名字，改過的名字垃垃長，真的很難記。蘇聯共黨跨台再改回。

城市本身因為我們只有停留半天實在難以評價，我們參觀了歐亞界碑，這是旅遊者最興奮的事，因為可以雙腳跨兩大洲，太神勇了！彼得大帝在18世紀初時，俄羅斯在葉卡捷琳堡以西還有一大片土地是列入亞洲，他很不爽為何跟土耳其同屬亞洲，而不是跟希臘同屬歐洲，因為即使至今日歐洲仍屬進步，民主，高貴，富裕的代表，相對的亞洲就是落後，專制，貧窮的代表，所以彼得大帝就找一個地質學家，根據林相，氣象，地質等等（就是現在流行的所謂大數據吧？！），再把葉卡捷琳堡以西的一大片原屬亞洲的地方劃歸歐洲，並立碑為憑！彼得大帝厲害吧！



歐亞界碑。圖／作者提供

參觀點二，是蔣經國工作過的烏拉爾重機廠，可惜假日沒上班無法入內參觀那個小小的紀念館（台灣駐俄羅斯代表處提供的），1925年蔣介石為了聯俄容共，為了取信史達林，將自己的兒子交給史達林當人質，來葉堡唸書，原本預計短暫時間即可回國，卻因第二年老蔣在上海等大都市大量殺害共產黨員，讓小蔣歸期遙遙，只好繼續工作並取妻芬娜（方良），小蔣曾寫信痛罵自己父親並與父親劃清界線，奈何史達林仍不放人，1937中日開戰，史達林覺得日本來勢洶洶，蔣介石還是有需要的時候，因此放尼古拉蔣回中國，時間就是1937，結束他11年多的人質生活。



葉卡捷琳堡尼古拉蔣工作的烏拉爾重機廠。圖／作者提供

參觀點三，浴血教堂，這個教堂比較特殊，在俄羅斯只要是浴血教堂就是沙皇被殺害處，1917年十月革命，末代沙皇尼古拉二世倉皇從莫斯科躲到葉卡捷琳堡，當時蘇聯境內有白、紅軍之分，白軍同情尼古拉二世沙皇，但紅軍在白軍尚未入城之前，殺害沙皇一家連僕人共8口，聽說有小公主沒死，被暗中送到西歐，此為知名電影《真假公主》的故事。



浴血教堂，葉卡捷琳堡尼古拉二世全家遇害處。圖／作者提供

共黨的殘忍沒人可以否認，蔣介石對西安事變楊虎城一家亦是如此，蔣介石倉猝逃難之中仍不忘將楊虎城一家滅門，狗尾續貂一下，1949年共黨大軍開進北平城，開入上海，開入浙江奉化，如果沒有台灣給蔣家轉進（讓他們在台灣發展了另一段全然不同的歷史），是不是尼古拉蔣父子在中國奉化、上海、北京，也會有中國版的浴血教堂呢？



葉卡捷琳堡大學內葉爾欽雕像（後） 。圖／作者提供



葉卡捷琳堡晚餐--熊肉餐。圖／作者提供