立委王定宇在國會提出修改國安法的提案，要求把公開展示五星旗，以及為紅色統戰做宣傳的人列入懲罰條款。圖／民報資料照

立委王定宇在國會提出修改國安法的提案，要求把公開展示五星旗，以及為紅色統戰做宣傳的人列入懲罰條款，但是，司法院表示，如果無法明確定義「統戰」的文字含義，將無法執行法律，因為宣傳紅統言論，也是言論自由，問題重點還是在於目前憲法對敵國的定義語意模糊，這才是大問題，因此，提案之前必須修憲，把「敵國」定義清楚。

台灣敵友不分

全世界只有台灣被中國飛彈對準，被武力恐嚇，但是台灣找不到敵人，說來很荒唐，而且悲哀，也因為無法定義敵人，所以很多人持續把敵人當朋友，持續為敵人助威，替敵人做併吞台灣的馬前卒，而且還可以大聲嚷嚷。

這種悲哀是歷史的宿命，1945年終戰後，中華民國代表中國，更是創立聯合國之一，持續代表中國到現在，聯合國文件還是中華民國，1971年，中華民國政府被逐出聯合國，中國代表權由中華人民共和國取得，中華民國變成「叛變一省」，更糟的是，中華民國修憲後，結束戡亂，等於不把中共視為敵人，承認中共政權，但是，中共很明確把台灣或中華民國視為敵人，不承認中華民國，這是不對等開始。

比起兩個韓國，或兩德，台灣命運更悲哀。兩韓在1948年分成兩個國家，建國相距24天，但是，兩國憲法依然把領土涵蓋對方，韓戰之後，兩國互為敵人，到了1991年，蘇聯崩解後，兩個韓國同時進入聯合國，成為對等國家，兩韓人民很清楚，沒有統一之前，雙方互為敵人。

美國圍堵中共擴張，把台灣視為隱形盟友，因為美國很清楚台灣對中國陷入敵友矛盾，就算中共每天高喊武力犯台，仍然有一堆人相信中國是好人，這種矛盾跟隨政權轉換，以致美國無法對台灣反共決心完全放心。

台灣危險來自內部

「印太防務論壇」屬於美軍一個智庫期刊，最近一期登出有關中共對台灣滲透的報告，文中訪問台灣國安局副局長，對中共第五縱隊在台活動，做出精闢的分析，並且揭露一個由政客，台商，媒體組成的「紅色統治聯盟」，打算接手控制台灣政治，路徑有兩種：第一，經過內部選舉，扶持親共聯盟上台；第二，以武力逼迫台灣投降，內部接應佔領中央，所謂「北平模式」，然後由親共聯盟接管台灣，這兩種方法都不會發生大規模戰爭，卻是利用小規模戰爭，向台灣施壓，逼台灣投降，從這裡可以看出，存在台灣內部的敵人，其實，比外部的武力威脅更加危險。

台灣是否可能淪陷，重點還在於台灣內部被中共紅色滲透的程度，這篇報告對照剛剛爆發的軍情局共諜案，更使人膽戰心驚，中共對台灣軍方的滲透如斯嚴重，這才是致命的地方。多數台灣人不相信台海會發生戰爭，所以，紅色媒體或名嘴政客，天天高喊狼來了，台灣人仍然不會太緊張，不是因為太自信，而是太理性。

中共心裡清楚，只有不驚動美國情況下，暗中吃掉台灣，不會引起戰爭之下，才可能降低美國干預，大聲叫囂的武統，根本只是做戲，所以，只要台灣內部還存在喜歡中國的聲音，中共就不會放棄對台灣實施認知心理戰爭。

根據國民黨智庫國家政策研究基金會民調顯示，不相信中台會爆發戰爭高達六成以上，更弔詭的是，年輕人更不認為會戰爭，如果以政黨支持度來看，基進黨、時代力量黨，民進黨認為不會戰爭比例，在七成以上，甚至高達八成，只有國民黨最低，來到57%，越年輕越不認為會戰爭，很顯然，國民黨接受的資訊受到紅色媒體影響較多，意思就是恐嚇的語言聽太多，發生動搖，這些聲音氾濫之下，也會引起反彈，客觀情況下，中共目前並不具備武統，登陸台灣的實力，因此多數台灣人認為中共是紙老虎。

問題是，武統訊息太多而且混亂，所以美國也不得不有所行動，從25日起到11月5日，長達10天的美、日、澳、印四國聯合軍演，代號「利劍」，就是針對美國大選這幾天可能的權力真空，事先安排的南海軍演，以確保中共不會進行軍事冒進。

反過來看，中共戰狼對外扮演壓迫者，被壓迫的台灣卻老神在在，中國社會因為資訊被封鎖，把美國當敵人，不知道外面的天已經掉下來，沿海幾個地方大搞防空演習，還戴上防毒面具，比起台灣，中國其實更緊張。

古話說：「無敵國外患者，國恆亡」，台灣最緊要的還是趕快定義，何謂「法定敵人」。



立委王定宇在國會提出修改國安法的提案，要求把公開展示五星旗，以及為紅色統戰做宣傳的人列入懲罰條款。 圖／擷自國會頻道，民報資料照合成