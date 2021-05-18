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每日國際焦點

歐盟同意與美國針對川普時代的美歐貿易糾紛部分停戰，開始討論全球產能過剩與中國的扭曲貿易。

德國自由民主黨16日全國黨代表大會通過刪除「一個中國」政策，呼籲北京讓台灣人民「自由選擇自己的政治前途」，成為第一個主張台灣自決的主要德國政黨。

以色列飛彈攻擊擊斃伊斯蘭聖戰組織北部指揮官Hussam Abu Harbeed，哈瑪斯誓言發射更多火箭報復。

蘇丹國際貨幣基金同意勾銷蘇丹的欠款，蘇丹取得500億美元援助的最終障礙排除。

日本

受疫情影響，2020年度經濟負成長4.6%，比2008年金融危機時期的負3.6%還差。

南韓

國防採購計劃管理局向斗山交通創新公司購買該公司研發生產的氫動力無人機。

中國

4月工廠生產年成長9.8%，較3月的14.1%降低，主因是供應鏈瓶頸。通路銷售年成長17.7%，較3月的34.2%大幅降溫。

中國4月粗鋼生產在鋼價大漲下，無視中國汙染管制，較3月增加4.1%來到326萬噸，來到歷史新高。鋼筋2021年漲價32%，熱軋鋼捲漲價38%。

中國4月鋁生產在內蒙古電力管制放寬、上海交易所鋁價大漲推動下，年成長12.4%達335萬噸，較3月成長2.3%。

義大利托斯卡尼普拉托中國社區在2019年原有2.5萬人、6,000家中國企業，疫情來襲後有10%人回中國，主因是義大利廉價紡織品市場在防疫封鎖下大幅萎縮。

泰國

監獄群聚感染延燒使得泰國單日染疫人數達9,635人。

緬甸

美國新增制裁軍政府與16人。

英國制裁緬甸國營企業緬甸寶石公司。

英國服飾品牌H&M原本因為政變停止下單緬甸，但17日宣布重新下單到緬甸。

欽邦戰役結束後，軍政府實施戒嚴，數千人民逃往森林、山谷、小村莊避難。

印度

古吉拉特邦熱帶氣旋侵襲，20萬人撤離。

注射阿斯特捷利康疫苗的1.64億人中，有26例出血與血栓，印度政府表示風險極微。

英國

衛生部長表示印度變種病毒對打過疫苗的老人無影響。

英國石油遊說歐盟支持燃氣發電。歐盟認為燃氣發電也是排碳，正計畫排除燃氣發電。

歐盟

同意與美國針對川普時代的美歐貿易糾紛部分停戰，開始討論全球產能過剩與中國的扭曲貿易。

法國

違反歐洲政客呼籲採用歐洲本土技術的經濟保護主義，高敏感資料雲端儲存將與微軟、Google合作，但未含亞馬遜。

巴黎迪士尼樂園預計6月17日重新開放。

德國

外交部長Heiko Maas批評中國「疫苗外交」是滿足提供疫苗的國家的利益，而不是那些急需疫苗的國家的利益。

德國自由民主黨16日全國黨代表大會通過刪除「一個中國」政策，呼籲北京讓台灣人民「自由選擇自己的政治前途」，成為第一個主張台灣自決的主要德國政黨。

捷克

總統 Milos Zeman對俄國視捷克為不友善國家表示「很蠢」。

美國

貿易代表戴琪準備與加拿大、墨西哥討論新北美貿易協定，受到美國營造業者強大遊說壓力，要求降低加拿大進口木材的關稅。美國房屋需求大增加上木材短缺，使得新屋造價大漲。

東南部受輸油管關閉事件影響區域，油價漲至7年高點，17日仍有11,667家加油站缺油。

周染疫死亡人數來到14個月以來最低。

紐約州已完整施打疫苗人民於公共場所不再需要戴口罩。但大眾交通、學校等部分場所仍須戴口罩。

愛荷華州載運肥料與氨的聯合太平洋鐵路47車廂貨運列車脫軌起火，機組員無傷亡，附近80人撤離。

加州洛杉磯野火擴大，1,000人撤離。

加州東奧克蘭16日發生槍擊案，2人傷重死亡。

玻利維亞

警方突擊古柯鹼生產者，摧毀3座大型工廠，總產能每日910公斤。

巴西

聖保羅市長Bruno Covas癌症去世，得年41。2019年10月發現胃食道交界處腺癌，已經轉移到肝與淋巴結，2020年帶病參選市長並獲勝，2021年5月2日住院治療癌症，16日過世。

智利

制憲會議選舉獨立人士獲得大量席次，執政黨大敗只得五分之一席次，遠少於能夠絕對阻止激進修憲的三分之一席次，將必須尋求聯盟。

以色列

與加薩走廊衝突持續，以色列飛彈攻擊擊斃伊斯蘭聖戰組織北部指揮官Hussam Abu Harbeed，哈瑪斯誓言發射更多火箭報復。

土耳其總統艾爾段抨擊西方對以色列攻擊視若無睹。

美國國務卿布林肯與卡達、埃及、沙國外長討頓加薩走廊問題。

約旦國王表示正積極外交運作以色列停戰。

約旦河西岸興建中猶太會堂倒塌，儘管政府警告安全性問題不允許在內集會，當時卻有650人在內祈禱，造成2死100傷。

土耳其

總統艾爾段宣布單次補貼受疫情影響企業，5,000或3,000里拉不等，總金額46億里拉（155億新台幣）。

沙烏地阿拉伯

主權基金第一季增持美國股票至154億美元，2020年底為128億美元。其中購買電商Coupang、增持遊戲開發商Activision Blizzard、Electronic Arts。

伊朗

國家石油公司旗下Petropars與伊朗政府簽約17.8億美元何約開發Farzad B天然氣田。該處估計有22兆立方英尺蘊藏。

突尼西亞

財政部長表示美國將資助突國5億美元協助改善財務結構與其他計畫。突國2020年經濟萎縮8.8%。

阿爾及利亞

將於6月1日重新開放因防疫關閉的陸空邊界。

蘇丹

國際貨幣基金同意勾銷蘇丹的欠款，蘇丹取得500億美元援助的最終障礙排除。

衣索比亞

解除社群媒體封鎖。

南非

國際刑警組織41國大掃毒，破獲近百億歐元毒品，在尼日破獲準備運往利比亞的17噸大麻樹脂市價3,100萬歐元，在南非破獲973塊海洛因磚市價3,200萬歐元，逮捕10人。大掃毒總計逮捕287人。

福和會官方網頁：www.fratwn.org