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每日國際焦點

英美加與歐盟共同以載運偷渡客為由制裁白俄羅斯航空，美國與加拿大共同另外共同制裁白俄20個人與12組織，包括白俄鉀鹽公司，為白俄主要外匯來源，出口主要客戶為中國、印度、巴西。白俄羅斯鉀鹽公司佔全球鉀鹽供應16%，8月時已經制裁白俄羅斯鉀肥廠，使加拿大鉀肥廠Nutrien股票上漲，美國Mosaic同樣上漲

宏都拉斯新任總統方面表示，優先重視對美國關係，因而並沒有考慮對台斷交與中國建交，推翻其選舉時立場

南非發現新變種的再感染率為印度變種的3倍。波札那19例南非新變種中16人無症狀

印尼於納土納群島鑽探石油，因而與中國對峙

日本

取消先前因防範南非新變種，突然禁止航空公司登陸返國機位的禁令

南韓

認定2050年綠氫將為南韓最大能源來源，佔33%能源使用比例，為未來綠氫能源需求，計畫大舉投資40個海外綠氫能源計畫

11月出口年增高達32.1%，連續9月2位數成長

北韓

美國南韓兩國國防部長會談，表示將重新檢視並更新對抗北韓的方式

中國

美國與歐盟發表聯合聲明關切中國於南海的單方面滋事行動，表示需密切合作抗中

印度

新德里空屋持續嚴重，下令關閉學校，延長禁止載運非必要物資的柴油卡車進入

發現首例南非新變種，但並不急於計畫要追加第三劑疫苗

澳洲

續投入5.4億澳幣防疫資金

印尼

於納土納群島鑽探石油，因而與中國對峙

菲律賓

防疫封鎖使長灘島有機會清除垃圾，恢復生態

新加坡

美國國務助卿Daniel Kritenbrink訪東南亞行程中於新加坡表示美國對台灣支持堅若磐石

越南

大雨暴洪山崩18失蹤

寮國

中國一帶一路資助的60億美元昆明到永珍1000多公里高速鐵路完工。中方希望該鐵路最終可連接到新加坡

歐盟

法、西、義、希臘、羅馬尼亞5國聯合要求歐盟改革能源管理以應對高漲電價

英國

殼牌取消開發北海Cambo油田計畫

法國

總理Jean Castex回絕英國首相強生所提出，英法共同巡邏英吉利海峽防止偷渡的計畫

德國

為防疫連續2年禁止新年煙火，煙火同業公會表示對產業造成災難性打擊，將造成3000人失業

俄羅斯

佈署海岸防衛飛彈至千島群島北方四島之一的松輪島

義大利

歐盟要求義大利執法懲罰柴油車排放造假的飛雅特

西班牙

10月觀光客年增5倍達513萬人次，但仍遠不如2019年時759萬人次

烏克蘭

稱俄國於邊界增兵至9萬，俄國外長警告歐洲可能發生軍事衝突噩夢，提議簽署新歐洲安全協議阻止北約東擴

白俄羅斯

英美加與歐盟共同以載運偷渡客為由制裁白俄羅斯航空，美國與加拿大共同另外共同制裁白俄20個人與12組織，包括白俄鉀鹽公司，為白俄主要外匯來源，出口主要客戶為中國、印度、巴西

奧地利

人民黨魁，前總理Sebastian Kurz突然宣布退出政壇

梵蒂岡

教宗方濟各訪問塞浦路斯呼籲對話彌平分裂

塞浦路斯

授權艾克森美孚、卡達石油開採地中海油源，遭土耳其控訴侵害其大陸棚

美國

諾瓦瓦克斯表示將可於2022年1月開始生產南非新變種專用疫苗

2009年休士頓河迫降奇蹟英雄機長「薩利」·沙林博格獲任命為國際民航組織美國代表

加拿大

美國制裁白俄羅斯鉀鹽公司，佔全球鉀鹽供應16%，以及8月時已經制裁白俄羅斯鉀肥廠，使加拿大鉀肥廠Nutrien股票上漲，美國Mosaic同樣上漲

墨西哥

美墨國際發展署將共同行動改善瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多情況，以根治偷渡的根源

巴西

參議院通過放寬預算上限以為社會福利計畫騰出財源

阿根廷

為彌補觀光衰退損失的外匯收入，宣傳匯率大跌以吸引數位游牧民

道達爾Eren宣布H2 Magallanes 10吉瓦風能計畫，臨海可海水淡化，並有8吉瓦電解廠，發展綠氫與綠氨，預定2025年開工，2027年投產

信評機構穆迪表示阿根廷與國際貨幣基金談450億美元債務協商不足以改善其信評

哥倫比亞

波哥大機場破獲數百要走私往歐洲的蜘蛛

祕魯

財政部表示國際貨幣基金認為祕魯有對礦業增稅的餘地

宏都拉斯

新任總統方面表示，優先重視對美國關係，因而並沒有考慮對台斷交與中國建交，推翻其選舉時立場

以色列

呼籲世界強權立即停止伊朗核談判，因伊朗已經繼續生產濃縮鈾

沙烏地阿拉伯

漢彌爾頓以沙國人權問題質疑在沙國舉辦F1賽事

卡達

美國工程公司Aecom與卡達公共工程局簽約4年提供道路與排水管理顧問服務

土耳其

總統艾爾段任命強力支持其低利率政策的Nureddin Nebati為新任財政部長。前任因里拉暴跌辭職

埃及

義大利能源基礎建設公司Snam以5000萬美元自泰國PTT能源手上買下東地中海天然氣公司25%。東地中海天然氣公司擁有以色列至埃及的和平天然氣管線

黎巴嫩

觸怒沙國引發外交危機的資訊部長宣佈辭職

敘利亞

代爾祖爾省巴士遭攻擊石油工人10死

南非

發現新變種的再感染率為印度變種的3倍

民主剛果

表示進入境內的烏干達軍是與本國部隊進行聯合軍事行動，掃蕩伊斯蘭民兵聯盟民主軍

貝南

伊斯蘭民兵攻擊邊界哨點士兵2殉職

波札那

19例南非新變種中16人無症狀

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