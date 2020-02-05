因應武漢肺炎疫情，教育部宣布高中以下開學從 2/11 延後到 2/25，連帶影響學校營養午餐的供給！時代力量高雄市議員林于凱要教育農政單位應變動起來，不讓辛苦種出來的有機蔬菜被浪費掉。

因應武漢肺炎疫情，教育部宣布高中以下開學從 2/11 延後到 2/25，連帶影響學校營養午餐的供給！時代力量高雄市議員林于凱向教育與農政主管機關了解，得知目前高雄地區受影響主要為 2 萬噸有機芽菜類，農委會農糧署南區分署承諾會努力幫農友找銷路，不讓辛苦種出來的有機蔬菜被浪費掉。

根據上下游新聞市集報導，全國受延後開學影響的有機及產銷履歷蔬菜估計上看 300 公噸，而且許多食材屬於契作，農友未必能輕易地自行轉賣給別人。

高雄市政府教育局告訴林于凱，各校營養午餐可能透過自己的合作社或者團膳業者訂購食材，狀況各有差異，而且這次的情形沒有前例可循，仍在持續協調，林于凱要求教育局盡快了解各校對於變更合約期間的處理方式，以及對業者、農友的衝擊該如何應對，盡可能讓各方的損失降到最低。

農業局則對林于凱表示，契約資料包括農友、合作社、團膳業者等資料，都在教育局，時力議員黃捷也督促後，農業局已承諾會盡速和教育局共同彙整，並主動徵詢農友。

林于凱表示，就農糧署資料，高雄地區營養午餐葉菜類主要從外縣市輸入，整體來說受影響的生產戶較少，如果有農友受到衝擊，敬請告知，議員服務處會再協助轉知農業局或者中央的農委會取得協助。