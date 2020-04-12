雙北市公有市場9日起要求全面戴口罩，新北市長侯友宜昨天宣布，違者依傳染病防治法罰3000元至1萬5000元；台北市副市長黃珊珊今（12）日表示，如果沒有戴口罩就不讓民眾進入，沒有處罰的需要，除非屢勸不聽，處罰不是唯一的標準，目的是要防疫不是處罰。

黃珊珊今天視察成德市場、永春市場防疫情形，她在會後受訪時表示，一般的公有市場其實都有多個出入口，像永春市場前後都有兩個大門，市場出入口至少做到一進一出，一進一出，民眾買完直接從那邊離開，就不用再繞回來，減少進出交錯的可能性，可能會比單一出入更能夠分流，重點是分流。

她說，市府會針對每一個商圈、市場、夜市的特性做防疫規劃，並請每個商圈提供他們自己分流的計畫，這樣審查比較可行。

針對新北市攤商或民眾沒有戴口罩最高可以罰1萬5000元，黃珊珊指出，罰則還是回到特別條例，台北市到目前為止，公有市場部分，沒有戴口罩就不讓民眾進來，不是不讓人進來還要處罰，重點是希望民眾要戴口罩才能進來公有市場，如果沒有戴口罩就不讓民眾進來了，根本沒有處罰的需要，除非他屢勸不聽，或是他硬要進來，處罰不是唯一的標準，目的是要防疫不是處罰。

她強調，重點是顧防疫，也要顧生計，大家還是要活下去，所以市場裡面安全最重要，讓去購物的消費者覺得安全更重要，做好防護，攤商比市府還怕，每一個縣市政府都有它執法的方法，北市會做好自己的規劃後，再做相關的規定。