新聞標題【民報】十分鐘知天下 20200910
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十分鐘知天下 20200910

福和觀點

 2020-09-10 09:30
福和會/十分鐘知天下
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●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

川普受提名諾貝爾和平獎。川普推動以色列阿聯關係正常化，因此獲提名。此外，川普也推動塞爾維亞科索沃關係正常化。

沙國願繼續支持巴勒斯坦建國，但是阿拉伯聯盟拒絕譴責以色列與阿聯關係正常化。

美國禁止部分中國學生與研究者簽證，以防止他們竊取機密研究。美國計畫禁運新疆出產的棉花、番茄產品。

歐盟對英國稱可能違反國際法脫歐表達嚴重關切。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

中國

美國禁止部分中國學生與研究者簽證，以防止他們竊取機密研究。

美國計畫禁運新疆出產的棉花、番茄產品。

斯里蘭卡

將對起火漏油貨輪採取法律行動。該船為巴拿馬籍，船主為希臘公司。

孟加拉

渡輪撞上運砂船翻覆，至少11死。

英國

歐盟對英國稱可能違反國際法脫歐表達嚴重關切。

歐盟對英國出言不遜大怒，但仍將繼續談判避免無協定脫歐。

愛爾蘭副總理稱英國的神風特攻威脅只會得到反效果。

德國經濟部長稱英國不可單方面更改協議內容。

德國

保守派Norbert Roettgen宣布有意角逐總理大位。

俄羅斯

9日俄國召喚德國大使抗議德國利用Navalny案打擊俄國，要求德國立即交出Navalny醫療資料。

白俄羅斯

諾貝爾文學獎得主Svetlana Alexievich控訴政府關押反對派人士，是對人民進行恐怖行為。

盧卡申科將於9月14日訪俄。

塞爾維亞在歐盟壓力下退出白俄羅斯軍事演習。

希臘

野火肆虐直逼雅典。

勒斯博島上偷渡客收容營大火，數千人流離失所。

美國

川普受提名諾貝爾和平獎。川普推動以色列阿聯關係正常化，因此獲提名。此外，川普也推動塞爾維亞科索沃關係正常化。

7月職缺持續上升

墨西哥

抗議水壩截水流往美國的抗議人士與警方衝突2死。

黎巴嫩

真主黨與友好派系譴責美國制裁黎巴嫩前部長。

黎巴嫩總統要求與美國大使聯繫討論前部長遭制裁之事。

葉門

報復沙烏地聯軍封鎖海上交通，胡塞叛軍禁止人道救援飛往沙那。

阿曼

美國總統川普與阿曼蘇丹討論促進區域和平，強化兩國經濟連結。

巴勒斯坦

沙國願繼續支持巴勒斯坦建國，但是阿拉伯聯盟拒絕譴責以色列與阿聯關係正常化。

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