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每日國際焦點
川普受提名諾貝爾和平獎。川普推動以色列阿聯關係正常化，因此獲提名。此外，川普也推動塞爾維亞科索沃關係正常化。
沙國願繼續支持巴勒斯坦建國，但是阿拉伯聯盟拒絕譴責以色列與阿聯關係正常化。
美國禁止部分中國學生與研究者簽證，以防止他們竊取機密研究。美國計畫禁運新疆出產的棉花、番茄產品。
歐盟對英國稱可能違反國際法脫歐表達嚴重關切。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
中國
美國禁止部分中國學生與研究者簽證，以防止他們竊取機密研究。
美國計畫禁運新疆出產的棉花、番茄產品。
斯里蘭卡
將對起火漏油貨輪採取法律行動。該船為巴拿馬籍，船主為希臘公司。
孟加拉
渡輪撞上運砂船翻覆，至少11死。
英國
歐盟對英國稱可能違反國際法脫歐表達嚴重關切。
歐盟對英國出言不遜大怒，但仍將繼續談判避免無協定脫歐。
愛爾蘭副總理稱英國的神風特攻威脅只會得到反效果。
德國經濟部長稱英國不可單方面更改協議內容。
德國
保守派Norbert Roettgen宣布有意角逐總理大位。
俄羅斯
9日俄國召喚德國大使抗議德國利用Navalny案打擊俄國，要求德國立即交出Navalny醫療資料。
白俄羅斯
諾貝爾文學獎得主Svetlana Alexievich控訴政府關押反對派人士，是對人民進行恐怖行為。
盧卡申科將於9月14日訪俄。
塞爾維亞在歐盟壓力下退出白俄羅斯軍事演習。
希臘
野火肆虐直逼雅典。
勒斯博島上偷渡客收容營大火，數千人流離失所。
美國
川普受提名諾貝爾和平獎。川普推動以色列阿聯關係正常化，因此獲提名。此外，川普也推動塞爾維亞科索沃關係正常化。
墨西哥
抗議水壩截水流往美國的抗議人士與警方衝突2死。
黎巴嫩
真主黨與友好派系譴責美國制裁黎巴嫩前部長。
黎巴嫩總統要求與美國大使聯繫討論前部長遭制裁之事。
葉門
為報復沙烏地聯軍封鎖海上交通，胡塞叛軍禁止人道救援飛往沙那。
阿曼
美國總統川普與阿曼蘇丹討論促進區域和平，強化兩國經濟連結。
巴勒斯坦
沙國願繼續支持巴勒斯坦建國，但是阿拉伯聯盟拒絕譴責以色列與阿聯關係正常化。