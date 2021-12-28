台灣是一個2357萬人口，36197平方公里面積的國家，卻有6個直轄市，佔全國地方政府預算的7成，而不公平的分配在六都內依然嚴重，城鄉差距沒有因為升格而縮減，甚至因為資源過度集中而使偏鄉更落後，可見升格未必帶來想像中的好處，還讓財政分配更不均，甚至產生「三等國民」。

蔡英文總統在2016年就職演說中提到，「產業的佈局和國土的利用，應該拋棄零碎的規畫，和短視近利的眼光。我們必須追求區域的均衡發展，這需要中央來規畫、整合，也需要地方政府充分發揮區域聯合治理的精神。」依據蔡總統的精神，想要進行全面的區域治理，縣市升格絕非單一個案，只研議大新竹是否應升格而忽略台灣整體國土規劃，或須再思量。

國家的發展，應從國土規劃著手，才能依序區域治理，並重劃行政區域，依據前述進程再修改財政收支劃分法。但20年來，行政院只在行政區域重劃做文章，核心的國土計畫幾乎沒有進行，缺少高位視野的區域重劃，易落政治算計之口實。

本次大新竹合併升格始於林智堅市長的提案，不免遭到外界因人設事的猜疑。支持合併的說法則是，由於新竹有科學園區，地位特殊以因應美中對抗全球供應鏈重組的新格局。

科學園區的主管機關是科技部，中央若要全力推動科技產業的發展，由行政院統籌辦理比升格更迅速而有效。科技城要有效地聚集產業及匯集人才，可仿照美國加州矽谷、中國北京中關村等，以國家經濟特區形式運作，不必然須牽涉縣市合併和選舉。

筆者以為，縣市合併只是有效的產業管理、人才的聚集和宜居架構的一環。縣市合併主要還是必須解決共同性的問題，包括交通、水污染、環保等議題，產業才會有安定發展的可能，縣市爭區升格目的簡單來說就是為錢，為多分一點財政統籌分配款來建設地方。

要創造更好的環境給重要產業，又要縣市之間財政分配公平正義，就不能像現在看見的只修改《地方制度法》的「一個字」而已，沒有處理重要的配套法案《行政區劃法》及《財政收支劃分法》，不僅沒有國家發展的整體規劃，也無法消弭城鄉差距及偏鄉地區的落後。

站在更宏觀的思維，甚或可廢除直轄市，中央財稅及權限下放，建立六都及一般縣市財稅平等，落實財政收支劃分制度的修改，讓地方財政能真正的自主。這些目標是可以一起達成的，同時才能夠實踐民進黨所揭示的「公平正義」的安康社會，進而有消弭「三等國民」之效！

台灣發展史上縣市合併及升格總是引起舉國關注，當一樣的選擇出現時，有權利的人要思考，為國家百年發展著想，為國民享有公平而富足的生活著想，不要著眼於眼前的選舉計算，畢竟比選舉更重要的，是用對的價值建立的美好國家。



作者指出，縣市合併只是有效的產業管理、人才的聚集和宜居架構的一環，主要還是必須解決共同性的問題。示意圖／擷自網路，民報合成