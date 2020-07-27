羅文嘉受訪時承認，「當年那個在街頭衝撞、充滿理念的民進黨，如今已成世俗化政黨」。事實上，民進黨在蔡英文領導這十二年來，不只是世俗化，而是已經成為一個腐敗、無是非公義、只有權力、毫無理想的政黨了。圖／擷自羅文嘉臉書資料照

日前報導，羅文嘉受訪時指出，在歷經一整年的黨務工作，他承認，民進黨從政黨文化、派系生態乃至政黨價值，有非常多改變，「當年那個在街頭衝撞、充滿理念的民進黨，如今已成世俗化政黨」。羅文嘉的說法，當然還是有點保留。明眼人都知道，民進黨在蔡英文領導這十二年來，不只是世俗化，而是已經成為一個腐敗、無是非公義、只有權力、毫無理想的政黨了。

這其中的關鍵在，許多台派、台灣心的人，縱容蔡英文領導的民進黨，初選作弊（延長初選時程、修改民調辦法）做掉賴清德；大選時，又大吃「芒果乾」，以所謂「大是大非」（抗中保台）刻意忽視蔡英文的假論文與博士學位。羅文嘉本人在初選中，一度想要扮演公正的角色，但仍不敵英派的勢力與整個民進黨的冷漠；林環牆教授、賀德芬教授、彭文正博士、童文薰律師等人奮力指出蔡之論文與博士學位荒謬之處，也在缺乏正義之士奧援發聲下，成為空谷足音。

很多個人素所敬重台派前輩，選前「含淚投票」並呼籲國人「先投給蔡英文、選後再嚴格監督」。

國會多數淪為橡皮圖章

但，從這次立法院臨時會，民進黨以多數暴力，不顧監院人事同意權審查的程序正義，強行通過監委人選；以及背叛自己政黨長期的主張、無視民間司法改革基金會與數個公民團體在立法院外24天的靜坐，強力排除陪審團的立法表現，不禁令人痛心：監督的力量在哪裡？形象清新的民進黨立委在哪裡？全部都是橡皮圖章？過半的立委其實只有一個意見：那就是蔡英文的意見。

姑息足以養奸！

最可笑的是，立法院臨時會，最後一天民進黨還煞有其事地表決，通過黨團版本護照正名公決案，「要求行政部門應就如何進一步提升我國護照之『台灣』、『TAIWAN』辨識度研提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行之便利與安全」。然後再派外交部發言人歐江安出來表示尊重，將廣納各界意見研提具體作法。

這種企圖安撫台派的戲碼，能看嗎？如果台派還買單，真會被蔡英文笑傻瓜。

個人完全同意羅文嘉所說：「民進黨已不是我所熟悉的政黨」。但我不同意羅文嘉的結論：「面對中國大陸持續的對台壓力，只有民進黨才能守住台灣的現狀」。因為我不相信，一個靠作弊贏得初選的人、一個在權勢下低頭的政黨，有足夠決心和能力保護台灣。我認為，真正能夠保護台灣的，是千千萬萬有良心正義感的台灣人；一個具有公理正義、民主自由人權的台灣，才能夠建立長長久久的台灣國。

期待台派前輩，有人出來帶領大家，為台灣的未來，從監督蔡政府、民進黨開始。否則，正如羅文嘉說的，「遲早會出事的」。