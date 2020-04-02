美國情報官員向媒體爆料，中國低報武漢肺炎確診數及死亡人數，目前這份機密文件已經送抵白宮。圖/取自長江日報

武漢肺炎全球大爆發，短短時間內，美國、義大利、西班牙確診數全部超過中國，中國確診數及死亡數引發各國質疑。根據一份引述來自美國匿名情報官員資料顯示，中國隱匿低報武漢肺炎確診數及死亡人數。

根據最新統計，目前全球罹患武漢肺炎為93萬2605例確診，4萬6809例死亡，中國累計確診病例達81557例，死亡3312例，美國213372例，死亡4757例；義大利110574例，死亡13155例；西班牙104118例，死亡9387例，連德國都有77872例確診，死亡920例、

由於各國疫情大蔓延，確診人數及死亡大幅增加，美國、義大利以及西班牙都超過中國，各國開始關注中國是否低報數字。而今，有三名美國官員向《彭博社》證實中國低報確診數及死亡人數，並將報告交給了白宮。

《美國之音》指出，外界對於中國公佈的資料仍有相當大的懷疑，中國政府曾多次修訂病例統計方法，連續幾周將無症狀感染者排除在外，直到本周才公佈超過1500例無症狀感染者。很多武漢當地人表示，在疫情初期，有許多新冠肺炎疑似患者沒有等到就醫便在家中去世，還有患者送醫後沒來得及確診就去世，他們都沒有被計入因新冠病毒而死亡的人數。

報導稱，中國社交媒體還顯示，武漢多個殯儀館都出現大排長龍領取骨灰盒的現象，一些逝者親屬要等五六個小時才能排到號領取骨灰。中國政府還禁止中國的網站在即將到來的清明節（4月4日）期間報導相關悼念資訊。

《美國之音》指出，美國參議院情報特別委員會委員、內布拉斯加州共和黨參議員薩塞(Ben Sasse)週三指出，美國的新冠死亡人數並不比中國多。薩塞在發給《華盛頓自由燈塔報》的一份聲明中說：「有關美國冠狀病毒死亡人數比中國多的說法是錯誤的。」他還指出:「為了保護政權，中國共產黨過去說謊，現在說謊並將繼續在冠狀病毒問題上說謊。」

眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）週三在一份聲明中說，中國共產黨在對抗新型冠狀病毒的鬥爭中不是一個值得信賴的夥伴。他們向世界瞞報病毒在人與人之間的傳播，讓試圖報導真相的醫生和記者噤聲，現在顯然隱瞞了受這種疾病影響的確切人數。